Si sono spente le speranze da parte di familiari e amici di Floresha Prengu, la 35enne di origini albanesi, sposata, madre di due bambine e residente a Trento, scomparsa nel nulla lo scorso mese di ottobre.

Questa mattina, giovedì 15 gennaio 2026, è stato purtroppo ritrovato il suo corpo. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la salma è stata rinvenuta a inizio settimana a circa 40km dalla città. La famiglia ha già identificato il corpo.

Dal 22 ottobre 2025 non si avevano più notizie di Floresha Prengu. A dare l’allarme il marito. Subito sono iniziate le ricerche da parte dell’inquirenti, sia in ambiente montano che fluviale. La 35enne, madre di due bambine, aveva da poco perso il padre e quel giorno era uscita di casa solo con il cellulare. Né il marito né i parenti hanno notato stati di malessere. Al momento non sono state date ulteriori notizie sulle cause del decesso e sui dettagli del ritrovamento del corpo. Queste le parole dei familiari al quotidiano Il Dolomiti: “abbiamo sperato fino all’ultimo e questo è un momento difficile per tutti noi. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato in questi mesi e che hanno condiviso l’appello per aiutarci.” Della scomparsa di Floresha si era occupato anche “Chi l’ha Visto?”