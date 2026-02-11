Una storia dell’orrore che arriva dalla Spagna dove il corpo di una donna è stato ritrovato all’interno di una valigia. Ora la Guardia Civil ha lanciato un appello per identificarla.

Orrore in Spagna, trovato il corpo di una donna in una valigia

Dobbiamo fare un passo in dietro di qualche anno, era infatti il 2023 a Benahavis (Malaga) che un giardiniere, mentre lavorava, ha notato qualcosa di trano spuntare dal terreno.

Era una valigia con, al suo interno, i resti scheletrici umani. Dalle seguenti analisi si è stabilito che appartenessero a una donna, la cui morte sarebbe avvenuta tra il 2020 e il 2023. L’identità delle vittima non è mai stata scoperta e ora ecco che, grazie alle nuove tecniche di ricostruzione facciale, la Guardia Civil ha potuto lanciare un appello affinché qualcuno la riconosca, così da poter darle finalmente un nome.

Corpo di una donna trovato in una valigia, la polizia: “Aiutateci a identificarla”

Secondo gli esperti, la donna trovata morta in una valigia a Benhavis (Malaga), era sulla quarantina, in buona salute, alta circa 1,60 m, pelle chiara, capelli scuri e occhi castani. Inoltre, le analisi suggeriscono che la donna abbia avuto almeno un figlio. Utilizzando le nuove tecniche di ricostruzione facciale forense sviluppate presso l’Unità di Antropologia Forense dell’Istituto di Medicina Legale della Galizia, è stato possibile realizzare uno schizzo composito. La Guardia Civil ha chiesto massima diffusione della foto e dell’identikit, al fine di poter indentificare la vittima: “qualsiasi informazione, per quanto piccola possa sembrare, potrebbe rivelarsi utile per dare un nome a questa donna e consegnare il suo assassino alla giustizia.”