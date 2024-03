Sarebbe stato stroncato da un malore improvviso le cui cause sono in corso di accertamento

Bernardo La Guardia, 32enne sarto per grandi brand di moda, è stato trovato morto nel suo appartamento a Milano. A dare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno chiamato i Vigili del Fuoco.

Morto lo stilista Bernardo La Guardia

Il corpo del 32enne, originario di Terni, è stato trovato, domenica sera, riverso a terra: a nulla sono serviti i tentativi di soccorso. Nel 2019 lo stilista aveva creato il suo atelier sartoriale Esthés, che vestiva molti volti noti. Nella sua biografia si legge: “La sua è una profonda passione per l’arte della sartoria e l’eleganza maschile. Passione che precede ed è imprescindibile condizione per la padronanza della tecnica, l’affinamento del gusto e l’anelito verso la perfezione. Una passione che nasce in modo discreto e impercettibile, prodotta quasi casualmente dall’incontro con mondo dell’abbigliamento su misura attraverso la lettura di un libro, l’incontro con l’arte e l’artigianato“.

In corso di accertamento le cause della morte

Secondo quanto al momento ricostruito, lo stilista sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, le cui cause sono in corso di accertamento.

