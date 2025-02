Tragedia a Bagheria, in provincia di Palermo. Un uomo di 84 anni è stato sbranato da due cani di razza Corso. Sono state le due figlie dell’uomo a trovare il corpo del padre privo di vita.

Trovato morto in strada dalle figlie, l’ipotesi: sbranato dai cani

Questa mattina, intorno alle 13.30, Salvatore Maggiore, pensionato di 84 anni, è morto dopo essere stato aggredito da due cani di razza Corso a Bagheria, in provincia di Palermo. L’uomo è stato poi ritrovato in strada dalle due figlie, che erano andate a cercarlo non vedendolo rientrare a casa. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. L’uomo presentava profonde ferite alle gambe. Al momento non si sa se Salvatore Maggiore ha avuto un malore e, successivamente, sia stato sbranato dai due cani Corso, un maschio e una femmina, o se invece abbia avuto un malore dopo essere stato aggredito alle gambe dai due animali. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

Il cordoglio per Salvatore Maggiore

In attesa di capire se a causare la morte di Salvatore Maggiore siano stati i cani o un precedente malore, l’Amministrazione Comunale di Bagheria ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa del pensionato, stringendosi al dolore dei famigliari. La stessa Amministrazione Comunale ha chiarito che i due cani non sono randagi ma di proprietà di un vicino di casa della vittima.