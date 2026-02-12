Un topo morto è stato rinvenuto all’interno del cibo destinato agli alunni di una scuola primaria di San Paolo Belsito (Napoli), scatenando l’intervento immediato delle autorità sanitarie e dei Carabinieri per tutelare la sicurezza alimentare dei bambini.

“Era nel pentolone”: trovato un topo morto nella mensa di una scuola elementare, refezione interrotta

Come riportato da Rai News, a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, un episodio ha destato preoccupazione nella mensa dell’Istituto Comprensivo “G. Costantini”. Poco prima che agli alunni della scuola primaria fosse servito il pranzo, un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica ha scoperto un topo morto all’interno di una pentola.

Immediatamente la dirigente scolastica ha allertato i Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto per verificare la situazione. Fortunatamente, nessuno dei bambini ha consumato il pasto contaminato, evitando così rischi per la salute.

Trovato un topo morto nella mensa di una scuola elementare: intervento delle autorità sanitarie

Oltre ai Carabinieri, sul luogo sono arrivati anche gli specialisti del Nas di Napoli e il personale del servizio Asl di Marigliano, incaricati di effettuare controlli e accertamenti sulla mensa. Il roditore, già privo di vita al momento del ritrovamento, è stato sequestrato come prova. Le autorità hanno avviato tutte le verifiche necessarie per garantire la sicurezza alimentare e prevenire ulteriori incidenti.