Trovato vivo pescatore scomparso da due settimane: sopravvissuto grazie ad un salmone

Un pescatore americano scomparso improvvisamente due settimane fa è stato trovato ancora vivo a bordo di una piccola zattera di salvataggio. L’uomo è sopravvissuto grazie ad un salmone.

Un pescatore scomparso due settimane fa è stato trovato vivo a bordo di una zattera di salvataggio a circa 70 miglia al largo della costa occidentale degli Stati Uniti. Come spiegato dalla Guardia Costiera, i soccorritori hanno trovato il naufrago giovedì, un giorno dopo aver sospeso le ricerche. Il pescatore è riuscito a sopravvivere e ha raccontato di aver catturato un salmone, l’unico pasto che l’ha tenuto in vita nella speranza che prima o poi qualcuno lo trovasse.

Trovato vivo pescatore scomparso da due settimane: cosa è successo

Il pescatore aveva lasciato Grey Harbour, nello stato di Washington, il 12 ottobre a bordo di una piccola imbarcazione. Per cause ancora da chiarire, è naufragato e si è rifugiato sulla piccola zattera arancione. Dopo alcuni giorni ha finito i viveri ed è riuscito a pescare un salmone. Le autorità non hanno rivelato i nomi dei soccorritori e come è stato trovato, ma King-Tv di Seattle li ha identificati come Ryan Planes e suo zio John. “Ho visto quella che sembrava una zattera di salvataggio in lontananza e sono corso dentro a prendere il binocolo, poi ho visto che ha lanciato un razzo di emergenza” ha dichiarato Ryan Planes all’emittente. “Lo abbiamo tirato a bordo. Mi ha dato un enorme abbraccio ed è stato emozionante” ha continuato John. “Gli abbiamo preparato la colazione. Ha bevuto tre bottiglie d’acqua. Era piuttosto affamato, poveretto” hanno aggiunto.