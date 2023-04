Trovato vivo Giovannino Pinna, uno dei due sub dispersi all’Asinara: le ricerche erano state sospese

Dopo aver trascorso oltre 24 ore in balia del mare, Giovannino Pinna, uno dei due sub dispersi all’Asinara, è stato trovato vivo.

Giovannino Pinna, uno dei due sub dispersi all’Asinara, è stato trovato vivo dopo più di 24 ore dalla segnalazione. Il ritrovamento è avvenuto in prossimità del litorale di Marritza, nella Marina di Sorso.

Trovato vivo Giovannino Pinna, uno dei due sub dispersi all’Asinara

Erano stati dati per dispersi nel mare del Golfo dell’Asinara nella serata di mercoledì 12 aprile i due sub originari di Sassari. A distanza di 24 ore, tuttavia, il pescatore subacqueo Giovannino Pinna è stato ritrovato sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso. In merito al ritrovamento, i carabinieri della Stazione di Sorso che si sono recati sul posto per soccorrere l’uomo hanno riferito che il 35enne è in buone condizioni di salute nonostante l’enorme quantità di tempo trascorsa in mare.

Ai soccorritori, Pinna ha raccontato di essere stato trascinato dalla corrente per oltre 10 chilometri rispetto al luogo in cui era affondata la barca sulla quale si trovava insieme al cugino Davide Calvia, 38 anni. Quest’ultimo è ancora disperso.

Le ricerche erano state sospese nel pomeriggio a causa del maltempo

Le ricerche dei due sub dispersi nel mare del Golfo dell’Asinara erano state sospese intorno alle ore 16:00 di giovedì 13 aprile dalla Guardia Costiera a causa dei venti forti e del mare agitato. In corrispondenza della costa, hanno cominciato a soffiare venti di burrasca mentre il mare era agitato e le condizioni per la navigazione non erano sicure.

A seguito della sospensione delle ricerche in mare, la Capitaneria di porto di Porto Torres ha continuato a monitorare le coste, individuando Pinna. Il 35enne, insieme al cugino, era uscito a pescare nel pomeriggio di mercoledì quando è stato sorpreso dal maltempo che, intorno alle 19:00, ha causato il naufragio della loro imbarcazione.