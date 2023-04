Non ci sono le condizioni meteo per garantire la sicurezza degli operatori impegnati: ricerche sospese per i sub dispersi

L’arrivo di un severo fronte perturbato ha costretto i soccorritori a darsi uno stop forzoso ma necessario in Sardegna, sub dispersi nel golfo dell’Asinara, ricerche sospese. Da quanto si legge Giovannino Pinna e Davide Calvia vengono cercati da Stintino fino ad Isola Rossa ma non saranno cercati nelle prossime ore, farlo sarebbe impossibile. E i media isolani spiegano che sono state sospese a partire da due ore fa le ricerche di Giovannino Pinna e Davide Calvia, i due sub di 38 e 35 anni.

Sub dispersi, ricerche sospese

La coppia di sportivi risulta dispersa da oltre 27 ore nel mare del golfo dell’Asinara. E per quella decisione c’è un motivo molto serio: le condizioni meteo avverse con venti di burrasca e mare agitato, non sono assolutamente tali da garantire la sicurezza degli operatori impegnati. Si apprende comunque che la Capitaneria di porto di Porto Torres continuerà comunque a monitorare le coste. In ordine a quelle già effettuate c’è da dire che le ricerche sono andate avanti da ieri con motovedette ed elicotteri.

Nessun avvistamento nelle ultime ore

Esse sono state estese a tutto il tratto di mare che si estende da Stintino fino all’Isola Rossa, ma non hanno dato sinora alcun risultato. Da quanto si legge “non sono stati avvistati né i due sub, né tracce della barca o di altra attrezzatura”. Le attività in delle motovedette riprenderanno appena il meteo dovesse migliorare.