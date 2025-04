Due uomini si spacciavano per carabinieri per estorcere denaro a una donna anziana.

Un inganno ben congegnato

La truffa ai danni di anziani è un fenomeno purtroppo in crescita nel nostro paese, e l’ultimo episodio avvenuto a Corleone ne è un chiaro esempio. Due uomini, di 36 e 47 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di truffa aggravata ed estorsione in concorso. I due malfattori si sono spacciati per carabinieri, cercando di ingannare una donna anziana per ottenere il suo denaro contante.

La dinamica della truffa

I due indagati hanno contattato la vittima, facendole credere che un suo congiunto fosse stato arrestato per aver causato un grave incidente stradale. Per ottenere la liberazione del familiare, hanno convinto la donna a consegnare loro tutto il denaro che possedeva. Questo tipo di inganno è particolarmente insidioso, poiché sfrutta la paura e l’ansia delle persone anziane, che spesso si trovano in situazioni di vulnerabilità.

La reazione della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, la donna, una volta realizzato quanto stava accadendo, ha avuto la prontezza di avvisare i veri carabinieri. Grazie alla sua descrizione dettagliata dei due uomini e del veicolo utilizzato, le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire tempestivamente, portando all’arresto dei truffatori. Questo episodio mette in luce l’importanza di educare le persone anziane sui rischi delle truffe e sull’importanza di contattare le autorità in caso di situazioni sospette.