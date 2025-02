È stato ritrovato il denaro sottratto tramite la truffa orchestrata utilizzando la falsa voce del ministro Guido Crosetto, che ha colpito diversi imprenditori, tra cui Massimo Moratti, che aveva trasferito 980.000 euro su indicazione dei truffatori. A seguito dell’intervento della Procura di Milano e dei carabinieri, la somma di denaro è stata individuata e bloccata su due conti olandesi, prima che venisse di nuovo spostata, con ogni probabilità verso Hong Kong.

Il ministro della Difesa Crosetto si è complimentato per il recupero della somma: “Ottimo lavoro di magistrati e polizia”. Anche Massimo Moratti si è così espresso: “Sono stati tutti molto bravi, a partire dal ministro Crosetto che ci ha messo la faccia e mi ha avvisato subito, poi il procuratore Viola e i carabinieri sono stati di una professionalità incredibile – commenta telefonando a ministro e procuratore per ringraziarli – La denuncia immediata ha facilitato la soluzione, anche se non era semplicissimo”. La truffa, che ha coinvolto anche altri imprenditori come Tronchetti Provera, Armani e Bertelli, consisteva in telefonate provenienti da numeri che sembravano appartenere a generali vicini a Crosetto o allo stesso ministro, utilizzando la sua voce contraffatta.

Le indagini proseguono

Gli autori del raggiro avrebbero chiesto denaro per presunti pagamenti legati alla liberazione di giornalisti italiani ostaggi in Medio Oriente. Nel frattempo, l’indagine sta proseguendo per individuare eventuali altre vittime e risalire ai responsabili. I conti olandesi, intestati a prestanome stranieri, verranno analizzati per verificare se siano stati utilizzati per altri scopi illeciti. Nel frattempo, Crosetto ha presentato denuncia per sostituzione di persona: un passo che potrebbe aiutare per smascherare l’organizzazione che si cela dietro questa truffa.