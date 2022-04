Truffe online in aumento, esperto: proteggere numero telefonico

Roma, 12 apr. (askanews) – In Italia le truffe legate al mondo del trading online sono purtroppo in aumento. Solo nel 2021, infatti, la Consob ha segnalato 202 attività fraudolente, legate a trading online, forex, cfd e criptovalute. Il metodo principale utilizzato è quasi sempre quello del contatto telefonico. La cosa più importante da fare in questi casi, in primis, è proteggere il nostro numero telefonico. Troppo spesso, infatti, lo utilizziamo con leggerezza in siti o app di dubbia provenienza per ottenere magari degli sconti, ma il problema è che questi siti non proteggono davvero i nostri dati personali, che possono essere hackerati o addirittura essere venduti a questi truffatori”.

È quanto ha dichiarato Filippo Ucchino, amministratore di InvestinGoal, uno dei principali portali italiani e globali per la ricerca e comparazione di broker e piattaforme per il trading online.

“Una volta poi che si inizia ad essere chiamati – le storie che ci vengono raccontate possono essere di vario genere – la narrazione di fondo sarà sempre una. Ovvero – ha sottolineato -, che il trading online è facile, che si verrà aiutati, che i guadagni sono garantiti e che si può iniziare con piccole cifre, anche solamente di 200 euro.

Il problema è che questa narrazione è fatta per sbloccare l’utente e fargli credere che sia tutto facile e indurlo poi a versare cifre sempre maggiori”.

“Il problema è che ogni cifra versata è direttamente rubata e sarà poi impossibile recuperarla. Senza contare che così si rischia di finire anzi coinvolti in un’altra truffa, portata avanti dagli stessi soggetti o da complici, che è quella del recupero crediti”, ha concluso Ucchino.