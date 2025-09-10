Trump chiede la pena di morte per il clochard che ha ucciso Iryna Zarutska

La tragica morte di Iryna Zarutska, giovane rifugiata ucraina uccisa a Charlotte, ha riacceso il dibattito sulla giustizia e la pena capitale negli Stati Uniti. In un intervento pubblico, il presidente Donald Trump ha chiesto che il killer, un clochard accusato del delitto, venga condannato a morte.

Iryna Zarutska uccisa: il delitto e le conseguenze legali

Le immagini della sorveglianza del Charlotte Area Transit System, diffuse solo di recente, mostrano la giovane salire sul treno con cuffie e cappello, sedersi e, poco dopo, essere attaccata alle spalle da Brown, armato di coltello. Nonostante i tentativi di altri passeggeri di prestarle soccorso, Iryna è deceduta per le ferite riportate. L’aggressore, con precedenti penali risalenti al 2011, è stato arrestato alla prima fermata e formalmente accusato di omicidio di primo grado, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

La tragedia ha suscitato indignazione pubblica, amplificata dalla comparsa di raccolte fondi online in suo favore, prontamente rimosse da GoFundMe per violazione dei termini di servizio.

“Un video terrificante mostra il momento in cui una donna innocente è stata brutalmente assassinata su un treno a Charlotte, nella Carolina del Nord: un atto di malvagità sconvolgente. Il mostro squilibrato era stato arrestato più volte per crimini violenti nell’arco di oltre un decennio. Nonostante la lunga fedina penale, i problemi di salute mentale e la perdita della cauzione in tre occasioni, un giudice democratico lo ha rilasciato in strada dopo il suo ultimo arresto a gennaio, libero di massacrare una donna innocente pochi mesi dopo. Questa è diventata la norma nelle città governate dai Democratici, dove politiche della Sinistra Radicale come ‘niente cauzioni in denaro’ e ‘defund the police’ rimettono in strada criminali professionisti depravati, liberi di continuare a stuprare, saccheggiare e uccidere in tutto il Paese”, afferma la Casa Bianca.

Nel frattempo, la vittima è ricordata come un’artista talentuosa e appassionata di animali, che viveva con la famiglia a Charlotte e coltivava il sogno di diventare assistente veterinaria, lasciando un vuoto profondo nella comunità locale.

Trump chiede la pena di morte per il clochard che ha ucciso Iryna Zarutska

Il presidente Donald Trump ha sollecitato l’applicazione della pena di morte nei confronti di Decarlos Brown, il senzatetto di 34 anni accusato di aver ucciso Iryna Zarutska, una giovane rifugiata ucraina di 23 anni.

“L’animale che ha ucciso così violentemente la bellissima ragazza ucraina, venuta in America in cerca di pace e sicurezza, dovrebbe ricevere un processo rapido e la pena di morte! Non c’è altra opzione“.

La ragazza era giunta negli Stati Uniti in cerca di sicurezza dopo aver lasciato il conflitto in Ucraina, ma ha trovato una tragica fine a Charlotte, in Carolina del Nord, quando Brown l’ha accoltellata senza apparente motivo all’interno di un vagone della metropolitana.

La richiesta di Trump, espressa attraverso il social Truth, ha sottolineato la gravità del crimine e la necessità di una punizione esemplare, suscitando ampio dibattito politico e mediatico, soprattutto tra gli utenti di tendenza conservatrice, critici verso il presunto scarso risalto dato dai media tradizionali alla vicenda.