Trump come Putin e Xi, la visione di Walter Veltroni

Walter Veltroni uomo di politica vecchia scuola è voluto intervenire per esprimere il proprio punto di vista sulla situazione che si è scatenata con l’attacco combinato Usa-Israele all’Iran portando un quadro preoccupante per il futuro del mondo. Un’immagine che molti avrebbero paura di manifestare.

La posizione di Veltroni su Trump

Walter Veltroni traccia un bilancio su Donald Trump e sul suo cambiamento di passo verso l’estremizzazione degli Usa che hanno lasciato l’Europa al suo destino e decido di attaccare militarmente l’Iran.

Se da un lato è positivo che l’Iran stia uscendo da anni di dittatura, dall’altra parte è negativo il fatto che ora anche gli Stati Uniti decidano “all’improvviso” di attaccare direttamente il nemico per dimostrare che sanno usare la forza.

Questo si rivela in una costatazione del popolo italiano rispetto a Donald Trump, sono più quelli sfavorevoli al suo operato che quelli favorevoli nel nostro paese e ciò dovrebbe avere il suo peso.

Trump al livello Putin e Xi

L’ex direttore de “L’Unita” fa un accostamento pesante e pone il Presidente Usa al livello di Putin e Xi due dittatori che puntano a dominare gli altri stati. La Cina con Taiwan e la Russia con l’Ucraina.

Questa guerra apre l’ennesimo scenario di dominio, senza una chiave di azione, un modo per dire io sono forte e quindi attacco ma non vi è un’idea di fondo che possa portare ad una risoluzione.

Veltroni elegge tutto questo come una “versione grottesca degli anni 30” come riporta Liberoquotidiano.it ed è proprio questo quello che stiamo vivendo.