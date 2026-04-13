Trump critica Papa Leone e difende il suo orientamento politico

Trump pubblica un messaggio su Truth in cui definisce Papa Leone debole su criminalità, critica la sua politica estera e proclama la propria preferenza per il fratello Louis e per l'approccio MAGA

In un post pubblicato sulla piattaforma Truth, Donald Trump ha rivolto dure critiche a Papa Leone, definendolo inefficace sul fronte della criminalità e insufficiente in materia di politica estera. Nel messaggio, Trump ha accusato il pontefice di parlare della paura verso la sua amministrazione senza però ricordare, secondo lui, la paura che avrebbero vissuto le comunità religiose durante il periodo del Covid.

La comunicazione è stata pensata per suscitare attenzione e consolidare un messaggio politico che unisce temi di ordine pubblico e libertà religiosa.

Il tono del post è fortemente personale e diretto: Trump ha citato episodi passati in cui, a suo avviso, sarebbero stati perseguitati «sacerdoti, ministri di culto e altri» per aver celebrato riti religiosi. Questa accusa mette al centro il tema delle libertà religiose e rilancia un quadro di contrapposizione tra istituzioni civili e religiose che torna spesso nel dibattito pubblico.

Al centro del messaggio resta anche la critica alle scelte internazionali attribuite a Papa Leone, con particolare riferimento alla questione nucleare iraniana.

Le accuse sulla criminalità e sulla politica estera

Nel post, Trump ha sostenuto che Papa Leone sia «debole sul fronte della criminalità» e «pessimo in politica estera», esprimendo un giudizio netto sulle priorità e sulla capacità di leadership percepita del pontefice. L’attacco miscela valutazioni sull’ordine pubblico con rilievi di carattere geopolitico, sottolineando come, secondo l’ex presidente, certe prese di posizione internazionali non siano accettabili. È chiaro che il messaggio mira a collegare temi di sicurezza interna con quelli di politica estera per offrire una narrativa coerente agli elettori e ai sostenitori.

La controversia sulle libertà religiose durante il Covid

Tra gli elementi più forti del post vi è il richiamo a episodi avvenuti durante la pandemia da Covid, quando, sempre secondo la versione di Trump, sarebbero stati arrestati ministri religiosi per aver celebrato funzioni. Questa affermazione riapre il confronto su come furono bilanciate le misure sanitarie con il diritto alla pratica religiosa: per Trump si tratterebbe di una dimenticanza da parte del pontefice, che non avrebbe citato il presunto timore vissuto dalle comunità cristiane. Il tema è sensibile perché tocca i confini tra salute pubblica e libertà di culto, con ricadute simboliche nel dibattito culturale.

La preferenza per Louis e l’enfasi sul credo politico

Nel post l’ex presidente non si è limitato alle critiche: ha anche espresso una netta preferenza personale, dichiarando di «preferire di gran lunga suo fratello Louis» perché, a suo dire, «è totalmente MAGA». Con questa dichiarazione Trump collega la figura del fratello a un’identità politica definita e riconoscibile, presentandola come modello di coerenza ideologica. L’attenzione alla fedeltà al movimento e ai suoi principi diventa così un elemento centrale del ragionamento che giustifica la scelta personale dell’autore del post.

La questione iraniana e le implicazioni diplomatiche

Un altro punto chiave del messaggio riguarda l’opposizione di Trump a qualsiasi posizione che possa tollerare la dotazione di un’arma nucleare da parte dell’Iran. L’ex presidente afferma di non volere «un Papa che ritenga accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare», spostando il discorso dal piano delle libertà interne a quello della sicurezza internazionale. Questa presa di posizione riporta all’attenzione il tema della proliferazione nucleare e mette in luce come, per Trump, anche le autorità religiose dovrebbero assumere posizioni nette su questioni di geopolitica.

Cosa significa questo scontro nel dibattito pubblico

Il post su Truth è destinato a suscitare dibattito perché coniuga questioni simboliche e pratiche: dalla tutela della libertà religiosa alle scelte di politica estera, fino alle identità politiche personali. Le parole di Donald Trump cercano di consolidare il consenso tra chi percepisce un deficit di sicurezza o una scarsa difesa delle libertà religiose, mentre allo stesso tempo polarizzano l’opinione pubblica su scelte internazionali delicate come il nucleare iraniano. Resta da vedere come reagiranno le istituzioni religiose e le leadership internazionali a queste affermazioni.

Osservazioni finali

Senza entrare in giudizi di merito, il messaggio offre un esempio di come la comunicazione politica contemporanea utilizzi piattaforme dirette per condensare critiche complesse in messaggi facilmente digeribili dai sostenitori. Che si tratti di questioni di criminalità, di libertà di culto o di politica estera, il post enfatizza temi che continuano a essere centrali nel confronto pubblico e religioso.