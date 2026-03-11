Trump, Netanyahu e il Diavolo: la risposta dell’Iran “formato Lego”

Mentre sul campo continua a rispondere con missili e droni agli attacchi di Stati Uniti e Israele, l’Iran porta avanti anche la sua guerra di propaganda online. L’ultimo esempio è un video animato che ritrae versioni "Lego" del presidente americano Donald Trump e del premier israeliano Benjamin...

Il filmato, “dedicato alla memoria delle studentesse uccise alla scuola di Minab dai terroristi sionisti e americani”, è stato realizzato dall’istituto statale Revayat-e Fath e trasmesso dalla televisione di Stato dopo lo scoppio del conflitto il 28 febbraio e l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei.

© via X/@SuppressedNws1

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/shorts/oPGz8zIoi0U[/embed]