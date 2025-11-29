Aveva 31 anni ed era il comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, in provincia di Matera. Proprio all’interno dell’edificio nel quale prestava servizio, il maresciallo Marco Lomagistro è stato trovato morto: la scoperta choc è avvenuta nella mattinata ed immediatamente i colleghi hanno lanciato l’allarme. La scomparsa di Lomagistro ha gettato la comunità nel dolore e nello sgomento, anche in virtù di quella che sembra essere l’ipotesi principale legata al suo decesso.

Troato morto il maresciallo Lomagistro: cosa è successo al comandante dei carabinieri

I carabinieri del comando provinciale di Matera sono intervenuti, dopo la

segnalazione dei colleghi di Tursi, per avviare le indagini relative alla morte di Marco Lomagistro, trovato senza vita a 31 anni in caserma. Si cerca di chiarire la dinamica e le ragioni del gesto: al momento nulla sembra far ipotizzare il coinvolgimenti di altre persone anche se le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Si ritiene però che il maresciallo 31enne possa essersi tolto la vita utilizzando la pistola d’ordinanza. Originario di Laterza, in provincia di Taranto, da tempo prestava servizio a Tursi ed entrambe le comunità sono sconvolte e vicine alla famiglia dell’uomo. Anche il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, è intervenuto con un messaggio sui social: “La scomparsa del maresciallo Marco Lomagistro rappresenta una perdita gravissima per l’Arma dei Carabinieri e per il nostro territorio. Era un punto di riferimento, un esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere”. Con lui anche Salvatore Cosma, primo cittadino di Tursi: “Giunto da poco nella nostra città, aveva già conquistato la stima di tutti. Notizie del genere lasciano sgomenti e invitano a riflettere sul valore inestimabile della vita”.