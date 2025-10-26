Tusk mette in guardia sul riavvicinamento economico con la Russia: rischi e opportunità

Il primo ministro della Polonia, Donald Tusk, ha rilasciato dichiarazioni allarmanti riguardo alla possibilità che l’Europa possa tentare di ripristinare legami economici con la Russia. In particolare, ha messo in discussione la ripresa del controverso gasdotto Nord Stream 2. In un’intervista con il Sunday Times, Tusk ha descritto tali sviluppi come un campanello d’allarme per l’intera comunità europea.

La minaccia del ripristino dei legami economici

Tusk ha evidenziato che la conclusione del conflitto in Ucraina non deve essere interpretata come un’opportunità per riavvicinarsi a Mosca. “Quando sento richieste per ripristinare Nord Stream 2, comprendo che ci sono attori in Europa desiderosi di riprendere i rapporti commerciali con la Russia,” ha dichiarato. Secondo il primo ministro polacco, la questione cruciale non risiede tanto nella distruzione del gasdotto, quanto nel fatto che fosse stato realizzato in primo luogo. “Il problema di Nord Stream 2 è che esisteva,” ha scritto recentemente su X (ex Twitter).

Le implicazioni geopolitiche

Il gasdotto, che trasporta gas dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, è stato criticato come un simbolo della politica di appeasement dell’Europa nei confronti di Mosca. La sua distruzione, avvenuta dopo l’invasione dell’Ucraina, ha sollevato interrogativi sul responsabile del sabotaggio. Donald Tusk ha sottolineato un recente verdetto di un tribunale polacco, che ha bloccato una richiesta di estradizione tedesca per uno dei sospetti coinvolti. Questo sviluppo, secondo Tusk, conferisce all’Ucraina il diritto di colpire obiettivi collegati alla Russia in qualsiasi parte d’Europa.

Critica della complacenza europea

Il premier polacco ha espresso frustrazione nei confronti della complacenza europea riguardo alle minacce espansionistiche di Putin. “Siamo in un’epoca di illusioni in Europa, e temo che sia troppo tardi per prepararci adeguatamente a tutte le minacce,” ha dichiarato Donald Tusk. Ha inoltre avvertito che la guerra in Ucraina potrebbe trasformarsi in un conflitto di lunga durata se non ci saranno cambiamenti significativi in Russia.

Le conseguenze del conflitto

Secondo Tusk, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato che l’Ucraina è pronta a combattere per altri due o tre anni, ma spera che il conflitto non si protragga per un decennio intero. Questa situazione mette in evidenza la determinazione dell’Ucraina e la sua volontà di resistere, ma anche la possibilità di un conflitto prolungato che potrebbe avere conseguenze devastanti per la regione.

Riflessioni sul Brexit e sull’unità europea

Durante un’intervista recente, Donald Tusk ha descritto l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea come uno dei più gravi errori della storia recente. “Dopo Brexit, i polacchi hanno realizzato che la situazione nel Regno Unito non è molto migliore di quella in Polonia,” ha osservato Tusk. Ha notato che molti britannici stanno considerando di trasferirsi in Polonia, evidenziando un cambiamento nei flussi migratori e una percezione di maggior opportunità in Europa centrale rispetto al Regno Unito.

Le riflessioni di Tusk invitano a considerare le sfide future e la necessità di un’Europa unita, capace di affrontare le minacce esterne e di garantire la sicurezza dei suoi membri. La sua analisi suggerisce che, mentre i conflitti possono sembrare lontani, le conseguenze possono raggiungere rapidamente anche le capitali più sicure.