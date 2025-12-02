Per la seconda volta in due mesi, presso il Liceo Marconi di Pescara, una sostanza urticante sarebbe stata spruzzata nei corridoi, con i Vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri che sono accorsi sul posto, mentre la scuola veniva evacuata velocemente. L’annuncio alle famiglie, come riporta Thesocialpost.it, è arrivato di lì a poco: “A causa della presenza all’interno dell’istituto di un leggerissimo odore di spray al peperoncino, a scopo cautelativo la presidenza ha deciso di evacuare alle ore 11.30 gli studenti dall’istituto per fare ritorno presso le proprie abitazioni”.

Scuola evacuata a Pescara: è la seconda volta

La decisione dell’evacuazione è stata presa anche tenendo conto di quanto accaduto il 16 ottobre scorso, quando un episodio analogo aveva scatenato un vero e proprio protocollo di emergenza, con un posto medico avanzato allestito davanti alla scuola e circa cinquanta persone, tra studenti e personale sotto controllo per gli effetti dello spray. Il precedente avrebbe spinto a intensificare i controlli, senza però riuscire a evitare il reiterarsi del problema.

Scuola evacuata a Pescara: le indagini

I carabinieri sono al lavoro, raccogliendo testimonianze e visionando i filmati di sorveglianza per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. La scuola ha ribadito che “non saranno tollerati comportamenti in grado di mettere a rischio la salute della comunità scolastica.” Nella scuola serpeggia sempre di più la preoccupazione per il verificarsi di questo nuovo episodio, che alimenta il dubbio che possa essersi trattato di una serie di azioni intenzionali. Nelle prossime ore, gli accertamenti dei vigili del fuoco e l’analisi dei carabinieri potranno chiarire l’origine e la natura della sostanza spruzzata, chiarendo se il Liceo Marconi stia affrontando un problema isolato o se si ci stia trovando effettivamente di fronte a un fenomeno più ampio, che necessiterà di misure nuove e decisive per tutelare studenti, insegnanti e personale scolastico.