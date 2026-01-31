Tutti i duetti della serata cover al Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e l’attesa cresce, soprattutto per la serata dedicata alle cover, che si svolgerà venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston. Durante questo evento, i 30 Big in gara presenteranno reinterpretazioni di brani famosi, affiancati da ospiti speciali. Queste esibizioni promettono di regalare momenti indimenticabili al pubblico, grazie alla combinazione di talenti e alla scelta di canzoni iconiche.

Il format della serata cover

Come da tradizione, la serata delle cover permette agli artisti di esibirsi con brani tratti dal repertorio sia italiano che internazionale, purché pubblicati entro il 31. Questo rende la competizione stimolante e variegata, poiché le scelte musicali riflettono l’arte e la personalità di ciascun artista. Il pubblico avrà la possibilità di esprimere le proprie preferenze tramite il Televoto, mentre una giuria composta da membri della stampa e delle radio contribuirà a determinare il vincitore della serata.

La novità dei duetti

Una delle novità introdotte dal direttore artistico Carlo Conti è la possibilità di duettare tra artisti in gara. Tuttavia, quest’anno nessuno dei concorrenti ha scelto di sfruttare questa opportunità, mantenendo le esibizioni su binari più tradizionali. I duetti promettono comunque di essere di alto livello, con una selezione di brani che spazia dai classici della musica italiana fino a successi internazionali.

Elenco dei duetti e delle canzoni

Di seguito, ecco la lista delle canzoni e dei rispettivi ospiti che si esibiranno durante la serata delle cover:

Arisa con “Quello che le donne non dicono” e il Coro del Teatro Regio di Parma

con “Quello che le donne non dicono” e il Coro del Teatro Regio di Parma Bambole di Pezza con “Occhi di gatto” e Cristina d’Avena

con “Occhi di gatto” e Cristina d’Avena Chiello con “Mi sono innamorato di te” e Morgan

con “Mi sono innamorato di te” e Morgan Dargen D’Amico con “Su di noi” e Pupo e Fabrizio Bosso

con “Su di noi” e Pupo e Fabrizio Bosso Ditonellapiaga con “The Lady Is a Tramp” e TonyPitony

con “The Lady Is a Tramp” e TonyPitony Eddie Brock con “Portami via” e Fabrizio Moro

con “Portami via” e Fabrizio Moro Elettra Lamborghini con “Aserejé” e Las Ketchup

con “Aserejé” e Las Ketchup Enrico Nigiotti con “En e Xanax” e Alfa

con “En e Xanax” e Alfa Ermal Meta con “Golden Hour” e Dardust

con “Golden Hour” e Dardust Fedez & Marco Masini con “Meravigliosa creatura” e Stjepan Hauser

con “Meravigliosa creatura” e Stjepan Hauser Francesco Renga con “Ragazzo solo, ragazza sola” e Giusy Ferreri

con “Ragazzo solo, ragazza sola” e Giusy Ferreri Fulminacci con “Parole parole” e Francesca Fagnani

con “Parole parole” e Francesca Fagnani J-Ax con “E la vita, la vita” e Ligera County Fam

con “E la vita, la vita” e Ligera County Fam Lda & Aka 7even con “Andamento lento” e Tullio De Piscopo

con “Andamento lento” e Tullio De Piscopo Leo Gassmann con “Era già tutto previsto” e Aiello

con “Era già tutto previsto” e Aiello Levante con “I maschi” e Gaia

con “I maschi” e Gaia Luchè con “Falco a metà” e Gianluca Grignani

con “Falco a metà” e Gianluca Grignani Malika Ayane con “Mi sei scoppiato dentro al cuore” e Claudio Santamaria

con “Mi sei scoppiato dentro al cuore” e Claudio Santamaria Mara Sattei con “L’ultimo bacio” e Mecna

con “L’ultimo bacio” e Mecna Maria Antonietta & Colombre con “Il mondo” e Brunori sas

con “Il mondo” e Brunori sas Michele Bravi con “Domani è un altro giorno” e Fiorella Mannoia

con “Domani è un altro giorno” e Fiorella Mannoia Nayt con “La canzone dell’amore perduto” e Joan Thiele

con “La canzone dell’amore perduto” e Joan Thiele Patty Pravo con “Ti lascio una canzone” e Timofej Andrijashenko

con “Ti lascio una canzone” e Timofej Andrijashenko Raf con “The Riddle” e The Kolors

con “The Riddle” e The Kolors Sal Da Vinci con “Cinque giorni” e Michele Zarrillo

con “Cinque giorni” e Michele Zarrillo Samurai Jay con “Baila morena” e Belén Rodríguez e Roy Paci

con “Baila morena” e Belén Rodríguez e Roy Paci Sayf con “Hit the Road Jack” e Alex Britti e Mario Biondi

con “Hit the Road Jack” e Alex Britti e Mario Biondi Serena Brancale con “Besame Mucho” e Gregory Porter e Delia

con “Besame Mucho” e Gregory Porter e Delia Tommaso Paradiso con “L’ultima luna” e gli Stadio

con “L’ultima luna” e gli Stadio Tredici Pietro con “Vita” e Galeffi, Fudasca & band.

Il ritorno di Achille Lauro

Un altro momento atteso del Festival sarà il ritorno di Achille Lauro, che affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttore della seconda serata. Lauro, noto per la sua originalità e il suo stile provocatorio, ha già calcato il palco di Sanremo in diverse occasioni, ed è pronto a regalare emozioni uniche al pubblico.

Attesa e aspettative

Con un programma così ricco e variegato, le aspettative per il Festival di Sanremo 2026 sono alle stelle. Il mix di artisti affermati e nuove promesse, unito alla possibilità di reinterpretare brani storici, renderà questa edizione una delle più memorabili. I fan della musica italiana e internazionale non possono perdere l’appuntamento che, come ogni anno, promette di incantare e sorprendere.