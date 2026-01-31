Tutti i duetti della serata cover al Festival di Sanremo 2026

Argomenti trattati
Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e l’attesa cresce, soprattutto per la serata dedicata alle cover, che si svolgerà venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston. Durante questo evento, i 30 Big in gara presenteranno reinterpretazioni di brani famosi, affiancati da ospiti speciali. Queste esibizioni promettono di regalare momenti indimenticabili al pubblico, grazie alla combinazione di talenti e alla scelta di canzoni iconiche.
Il format della serata cover
Come da tradizione, la serata delle cover permette agli artisti di esibirsi con brani tratti dal repertorio sia italiano che internazionale, purché pubblicati entro il 31. Questo rende la competizione stimolante e variegata, poiché le scelte musicali riflettono l’arte e la personalità di ciascun artista. Il pubblico avrà la possibilità di esprimere le proprie preferenze tramite il Televoto, mentre una giuria composta da membri della stampa e delle radio contribuirà a determinare il vincitore della serata.
La novità dei duetti
Una delle novità introdotte dal direttore artistico Carlo Conti è la possibilità di duettare tra artisti in gara. Tuttavia, quest’anno nessuno dei concorrenti ha scelto di sfruttare questa opportunità, mantenendo le esibizioni su binari più tradizionali. I duetti promettono comunque di essere di alto livello, con una selezione di brani che spazia dai classici della musica italiana fino a successi internazionali.
Elenco dei duetti e delle canzoni
Di seguito, ecco la lista delle canzoni e dei rispettivi ospiti che si esibiranno durante la serata delle cover:
- Arisa con “Quello che le donne non dicono” e il Coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di Pezza con “Occhi di gatto” e Cristina d’Avena
- Chiello con “Mi sono innamorato di te” e Morgan
- Dargen D’Amico con “Su di noi” e Pupo e Fabrizio Bosso
- Ditonellapiaga con “The Lady Is a Tramp” e TonyPitony
- Eddie Brock con “Portami via” e Fabrizio Moro
- Elettra Lamborghini con “Aserejé” e Las Ketchup
- Enrico Nigiotti con “En e Xanax” e Alfa
- Ermal Meta con “Golden Hour” e Dardust
- Fedez & Marco Masini con “Meravigliosa creatura” e Stjepan Hauser
- Francesco Renga con “Ragazzo solo, ragazza sola” e Giusy Ferreri
- Fulminacci con “Parole parole” e Francesca Fagnani
- J-Ax con “E la vita, la vita” e Ligera County Fam
- Lda & Aka 7even con “Andamento lento” e Tullio De Piscopo
- Leo Gassmann con “Era già tutto previsto” e Aiello
- Levante con “I maschi” e Gaia
- Luchè con “Falco a metà” e Gianluca Grignani
- Malika Ayane con “Mi sei scoppiato dentro al cuore” e Claudio Santamaria
- Mara Sattei con “L’ultimo bacio” e Mecna
- Maria Antonietta & Colombre con “Il mondo” e Brunori sas
- Michele Bravi con “Domani è un altro giorno” e Fiorella Mannoia
- Nayt con “La canzone dell’amore perduto” e Joan Thiele
- Patty Pravo con “Ti lascio una canzone” e Timofej Andrijashenko
- Raf con “The Riddle” e The Kolors
- Sal Da Vinci con “Cinque giorni” e Michele Zarrillo
- Samurai Jay con “Baila morena” e Belén Rodríguez e Roy Paci
- Sayf con “Hit the Road Jack” e Alex Britti e Mario Biondi
- Serena Brancale con “Besame Mucho” e Gregory Porter e Delia
- Tommaso Paradiso con “L’ultima luna” e gli Stadio
- Tredici Pietro con “Vita” e Galeffi, Fudasca & band.
Il ritorno di Achille Lauro
Un altro momento atteso del Festival sarà il ritorno di Achille Lauro, che affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttore della seconda serata. Lauro, noto per la sua originalità e il suo stile provocatorio, ha già calcato il palco di Sanremo in diverse occasioni, ed è pronto a regalare emozioni uniche al pubblico.
Attesa e aspettative
Con un programma così ricco e variegato, le aspettative per il Festival di Sanremo 2026 sono alle stelle. Il mix di artisti affermati e nuove promesse, unito alla possibilità di reinterpretare brani storici, renderà questa edizione una delle più memorabili. I fan della musica italiana e internazionale non possono perdere l’appuntamento che, come ogni anno, promette di incantare e sorprendere.