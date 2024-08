Con oggi, mercoledì 28 agosto, inizia la transizione verso lo standard DVB-T2. Ecco tutte le novità da sapere con il nuovo digitale terrestre.

Novità per la televisione italiana

Con oggi inizia la nuova era dello standard DVB-t2 con codifica hevc del digitale terrestre. Con esso verrà garantita una qualità superiore delle immagini con un sistema di compressione chiamato hevc più efficiente, che apre anche a più canali in alta definizione e che contestualmente libera nell’etere la banda dei 700 MHz riservandola alla telefonia 5G.

I primi canali coinvolti

I primi tre canali coinvolti dal processo di rinnovamento sono di secondo piano e non di quelli principali ovvero: Rai Storia HD (posizione 54), Rai Radio 2 Visual HD (202) e Rai Scuola HD (57). Per quanto riguarda, invece, Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD e Rai Premium HD, questi canali sono diffusi in alta definizione in DVB-T2 e in simultanee anche in DVB-T.

Ecco cosa fare con l’arrivo del nuovo digitale terrestre

Dal 28 agosto in poi bisognerà controllare se si riesce a visualizzare correttamente la scritta del canale 200 chiamato Test HEVC Main 10. Chi ha una tv o un decoder compatibili dovrà comunque effettuare una risintonizzazione automatica dei canali del televisore. Se il test non va a buon fine i telespettatori dovranno acquistare un modello di decoder di nuova generazione.

I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono già compatibili con il nuovo digitale terrestre, mentre per quelli precedenti è necessario dotarsi di un decoder.