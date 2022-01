Tv: Rai, in prima serata oltre 9,4 mln di telespettatori

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – In prima serata le reti della Rai hanno registrato 9 milioni 475 mila (46,6%) telespettatori. In seconda serata 7 milioni 451 mila (46,4%). Per l'intera giornata le reti Rai hanno registrato 4 milioni 234 mila telespettatori (39,2%).

Lo rende noto la Rai in un comunicato.

Per il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella su Rai Uno si sono sintonizzati 6 milioni 336 mila telespettatori (30,8%), su Rai 2 847 mila telespettatori (4,1%) e su Rai 3 1 milione 129 mila telespettatori (5,5%).