Uccisa a Gaza l’intera famiglia di un reporter palestinese

La famiglia del giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh è rimasta uccisa in un attacco aereo israeliano a Gaza. A rendere nota la tragica notizia è stata l’emittente televisiva Al Jazeera per la quale il reporter lavora come corrisponde e capo dell’ufficio di Gaza. Nello specifico, è stato riferito che le vittime sono la moglie, la figlia e il figlio di Al-Dahdouh. Il decesso è avvenuto quanto è stata colpita la casa in cui si erano rifugiati: l’abitazione si trovava vicino al campo profughi Al-Nuseirat.

A quanto si apprende, la famiglia si era spostata a Sud della Striscia dopo aver lasciato la loro residenza a Nord, dando seguito all’ordine di evacuazione di Israele.

Il giornalista è stato informato della terribile circostanza mentre era in onda per seguire gli attacchi israeliani a Gaza. Dopo aver appreso della morte di moglie e figli, ha raggiunto i familiari deceduti per rendere loro il suo ultimo saluto. Lo scatto del report che stringe tra le braccia il cadavere della figlia morta è stato condiviso sul web, diventando virale e facendo il giro del mondo.

La reazione del giornalista

“Quello che è appena successo è chiaro: fa parte della continua presa di mira di donne e bambini a Gaza. Stavo giusto raccontando gli attacchi israeliani che hanno preso di mira l’area di Nuseirat”, ha dichiarato Al-Dahdouh a seguito della tragedia, stando a quanto riportato sul sito di Al Jazeera. “Sapevamo che l’occupazione israeliana non ci avrebbe lasciato senza punirci. Le nostre lacrime sono umane, non per codardia”, ha aggiunto.

Intanto, l’immagine di Al-Dahdouh che stringe al petto il corpo senza vita della figlia fotografa alla perfezione il dramma che da giorni viene vissuto dai palestinesi a Gaza. Secondo quanto riportato dal Ministero della Sanità gestito da Hamas, le vittime hanno raggiunto quota 6.504, di cui 2.500 sono bambini.

L’uccisione dei familiari del reporter ha profondamente commosso i colleghi di Al Jazeera. Nel dare la notizia, il presentatore del telegiornale del network non è riuscito a trattenere la commozione.

تغطية صخفية: بكاء مذيع الجزيرة أثناء نقله خبر ارتقاء عدد من أفراد عائلة الزميل الصحفي وائل الدحدوح pic.twitter.com/pGVyti8P6U — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2023

