Antonio Guterres torna sulla guerra tra Israele e Hamas e si difende dalle accuse per le dichiarazioni rilasciate all’Onu.

A seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate sulla guerra tra Israele e Hamas, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si è difeso dai duri attacchi che gli sono stati rivolti da parte di Tel Aviv, asserendo di essere stato frainteso.

Guerra Israele Hamas, Guterres si difende dopo le dichiarazioni all’Onu

Guterres torna sulla guerra tra Israele e Hamas e si dice “scioccato” per il caos scaturito a seguito del suo ultimo intervento sulla delicata vicenda. Il segretario generale delle Nazioni Unite è finito nel mirino dell’ambasciatore israeliano all’Onu che ha chiesto le dimissioni del funzionario dopo il discorso che ha pronunciato durante la riunione speciale incentrata sul conflitto del Consiglio di sicurezza dell’organizzazione.

“Sono scioccato dal travisamento di alcune mie dichiarazioni, come se io stessi giustificando gli atti di terrorismo di Hamas. Questo è falso, era il contrario”, ha asserito Guterres, duramente criticato da Israele. “Credo che sia necessario ristabilire i fatti, specialmente nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie”, ha aggiunto.

Il tweet del segretario generale

In occasione del suo discorso all’Onu, il segretario generale ha condannato in modo chiaro e inequivocabile “gli orribili e senza precedenti atti di terrorismo di Hamas in Israele” e ha ribadito che “nulla può giustificare l’uccisione deliberata, il ferimento e il rapimento di civili, o il lancio di razzi contro obiettivi civili”.

Al contempo, Guterres ha precisato: “Ma ho parlato dei torti nei confronti del popolo palestinese e nel farlo ho detto ‘ma nessun torto del popolo palestinese può giustificare gli sconvolgenti attacchi di Hamas”.

Il segretario generale dell’Onu, infine, nel difendersi dalle polemiche che lo hanno travolto, ha condiviso un nuovo messaggio su X in cui si legge che “per alleggerire le sofferenze, rendere la consegna degli aiuti più facile e sicura e facilitare il rilascio degli ostaggi, torno a lanciare un appello per un immediato cessate il fuoco umanitario“.