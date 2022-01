Uccise tre scimmie da laboratorio in fuga dopo un incidente negli Usa

Sono state uccise dalla polizia le tre scimmie da laboratorio in fuga dopo un incidente con un camion dell'immondizia su una strada della Pensylvania

Arriva dagli usa dagli Usa la triste notizia per cui sarebbero state uccise le tre scimmie da laboratorio in fuga dopo un incidente avvenuto nella giornata di venerdì 21 gennaio lungo una strada della Pensylvania.

Uccise tre scimmie da laboratorio scappate dopo un sinistro: la triste realtà delle sperimentazioni sugli animali

I media locali hanno svelato una realtà che purtroppo solo chi non vuol vedere non vede: quegli animali, macachi dalla lunga coda, sono da sempre utilizzati come cavie da laboratorio e la loro richiesta è aumentata moltissimo da quando l’arrivo del coronavirus ha spinto la ricerca a bruciare le tappe ed a sessioni massive di sperimentazione.

Dopo l’incidente con un camion dell’immondizia e la fuga sono state uccise tre scimmie da laboratorio

Il camion che trasportava le scimmie, inizialmente indicate come quattro, aveva avuto un improvviso incidente improvviso incidente con un veicolo della nettezza urbana sulla Route 54, nella Contea di Montour. Il mezzo portava circa 100 primati del genere Rhesus e dopo il botto alcune casse si erano infrante sull’asfalto e tre scimmie erano sfuggite.

Anche un elicottero della polizia per individuare le tre scimmie da laboratorio uccise dagli agenti

Secondo quanto riportato da Wnep le ricerche sono state condotte anche con un elicottero della polizia e con torce elettriche molto potenti per individuare gli animali sugli alberi (che in natura gradiscono ma non moltissimo essendo scimmie cinocefale, cioè più portate alla deambulazione terrestre, come i babbuini) o negli anfratti rocciosi.

Le scimmie cinocefale, o “dalla testa di cane” sono fra gli animali da laboratorio di elezione e secondo il New York Times in questa loro sventurata veste possono arrivare a costare anche 10mila dollari.