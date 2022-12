Home > Video > Ucraina, a Kherson forze russe hanno colpito reparto maternità Ucraina, a Kherson forze russe hanno colpito reparto maternità

Milano, 28 dic. (askanews) – La popolazione rimuove i detriti dopo che uno bombardamento russo ha colpito il reparto maternità di un ospedale di Kherson, in Ucraina. Non ci sono state vittime, secondo la presidenza ucraina. “Qui diamo la vita e qualcuno ce la toglie, per cosa?”, indignata Olena Yatsyk, ostetrica che lavora al reparto maternità.

