Ucraina, Cremlino: “Possibili conseguenze irreparabili”. USA, Harris: “Rischio reale di una guerra in Europa”

Crisi Russia Ucraina, il Cremlino riferisce di non volere una guerra ma avverte che le tensioni nel Donbass potrebbero avere conseguente irreparabili.

La crisi tra Russia e Ucraina pare essere sempre più prossima a degenerare in una guerra. In merito ai disordini in atto nella parte orientale della Nazione ucraina, il Cremlino ha riferito di non voler attaccare il Paese ma ha anche sottolineato che l’esasperazione delle tensioni nel Donabass stanno diventando ormai intollerabili e, nel caso di ulterioriprovocazioni, si arriverà inevitabilmente a “conseguenze irreparabili”.

Ucraina, Cremlino: “Tensioni nel Donbass possono portare a conseguenze irreparabili”

I disordini che hanno caratterizzato la regione ucraina del Donbass nella notte sono proseguiti anche nella mattinata di domenica 20 febbraio. In questo contesto, le parti continuano a rivolgersi reciprocamente accuse rispetto alle violenze registrate nell’area.

L’agenzia russa Tass, ad esempio, ha riferito che le forze armate ucraine hanno attuato un attacco contro le posizioni della repubblica filorussa di Lugansk, distruggendo cinque edifici residenziali e bombardando tre insediamenti della Repubblica popolare di Donetsk.

Allo stesso modo, il quartier generale dell’esercito ucraino che ha sede a Kiev ha dichiarato che “il nemico ha usato armi proibite dagli accordi di Minsk per 116 vole e che, in 24 ore, le forze separatiste hanno violato il cessate il fuoco 136 volte in 24 ore”. Kiev, inoltre, ha comunicato che due soldati ucraino sono stati uccisi mentre altri cinque sono rimasti feriti.

In relazione alla situazione in essere nella regione del Donbass, è intervenuto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha denunciato le forti tensioni al confine con l’Ucraina e ha annunciato: “La Russia non ha mai attaccato nessuno nella sua storia ed è l’ultimo Paese che vorrebbe usare la parola guerra.

Ma le tensioni nel Donbass sono aumentate al massimo, qualsiasi scintilla o provocazione può portare a conseguenze irreparabili – e ha aggiunto –. Le ripetute menzioni occidentali sulle date di un attacco russo contro l’Ucraina sono provocazioni che possono avere conseguenze avverse sebbene il presidente Putin non si curi delle affermazioni occidentali sulle date dell’invasione – e ha sottolineato –. Vi esortiamo a porvi la domanda: che senso ha che la Russia attacchi qualcuno?”.

Il portavoce del Cremlino ha anche asserito quanto segue: “L’Occidente sta alimentando l’isteria sulla presunta invasione dell’Ucraina pianificata dalla Russia allo scopo di spingere Kiev a risolvere con la forza il problema del Donbass, la regione controllata dai separatisti filorussi – e ha proseguito rivelando –. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ogni ragione per ritenere che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non sia pronto né disposto ad attuare gli accordi di Minsk per la concessione di un regime di autonomia alle regioni separatiste del Donbass”.

Crisi Russia Ucraina, Harris (USA): “Rischio reale di una guerra in Europa”

In merito alla crisi tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti d’America hanno ribadito la convinzione che il presidente russo Vladimir Putin sia pronto a sferrare un attacco contro la nazione avversaria.

Per questo motivo, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si è recata a Monaco per una conferenza sulla sicurezza e per monitorare l’evoluzione della situazione in Ucraina, tenendosi in costante contatto con il presidente Joe Biden e aggiornando il team di sicurezza nazionale statunitense.

Nel corso della conferenza sulla sicurezza di Monaco, la vicepresidente Harris si è confrontata con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, con i leader europei e con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

In questo contesto, durante la conferenza stampa tenuta in Germania, Kamala Harris ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla crisi tra Russia e Ucraina, affermando: “Riteniamo che Putin abbia preso la sua decisione – e ha sottolineato –. Stiamo parlando della reale possibilità di una guerra in Europa”.

Harris: “Elevato rischio di guerra in Europa. Italia al tavolo dei negoziati sulle sanzioni”

Interrogata dai giornalisti incontrati dopo la conferenza sulla sicurezza di Monaco, poi, la vicepresidente americana ha ammesso che con la questione ucraina “è in gioco l’intera Nato” e, ribadendo la convinzione dell’amministrazione Biden secondo la quale la Russia di Putin avrebbe già deciso di invadere la Nazione ucraina, ha rivelato: “Dopo 70 anni c’è un rischio reale di guerra in Europa”.

In conferenza stampa, inoltre, Kamala Harris si è soffermata sul ruolo dell’Italia, confermando: “Non si può negare la sua posizione. Sarà al tavolo sulle sanzioni – e ha precisato –. L’Italia è davvero al tavolo dei negoziati sulle sanzioni alla Russia per la crisi ucraina, su come possiamo farle in un modo da raggiungere lo scopo previsto, ovvero dissuadere la Russia dall’invadere una nazione sovrana. La coalizione di Paesi che tenta di dissuadere la Russia da un’invasione dell’Ucraina è un’alleanza di Nazioni in cui ognuna ha le proprie priorità e le proprie preoccupazioni individuali su come qualsiasi cosa faremo in futuro avrà un impatto sul loro Paese specifico, le loro economie e la loro sicurezza – e ha aggiunto –. Quindi, ancora una volta, non negherei all’Italia di avere la sua prospettiva o il suo elenco di preoccupazioni. Lo facciamo tutti, in realtà”.

Colloquio telefonico Putin-Macron sulla crisi in Ucraina

Nella tarda mattinata di domenica 20 febbraio, si è tenuta una telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto riferito dall’Eliseo, la telefonata, incentrata sulla crisi tra Russia e Ucraina, si è conclusa dopo un’ora e quarantacinque minuti di confronto tra i due leader.

L’Eliseo ha anche riferito che, in seguito al colloquio telefonico con Putin, il presidente francese Macron ha contattato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Al momento, non è ancora noto cosa sia scaturito dai due confronti che la Francia ha avuto con la Russia e con l’Ucraina.

Appello del ministro degli Esteri ucraino Kulega agli alleati dell’UE

Intanto, il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha rivolto specifiche richieste agli alleati dell’Unione Europea in occasione di un incontro con i giornalisti trasmesso da Ukraina 24, dichiarando: “Chiediamo ai partner di mettere da parte dubbi e avvertimenti infondati e dire chiaramente: ‘L’Ucraina fa parte di noi, siamo un tutt’uno’. È tempo di prendere decisioni. E, in una situazione difficile, è impossibile senza decisioni difficili. Bisogna dire chiaramente che l’Ucraina sarà membro dell’Unione Europea, e questo deve essere fatto subito”.

Sunday Times, servizi segreti del Regno Unito: “Putin ha dato l’ok per attaccare l’Ucraina”

Per quanto riguarda la possibile guerra, al pari di quanto asserito durante gli ultimi giorni dall’amministrazione Biden, anche i servizi segreti britannici hanno rivelato che il presidente russo Putin avrebbe già dato il suo “ok” per attaccare l’Ucraina.

Secondo quanto riferito dal Sunday Times, i servizi segreti britannici e quattro fonti interne al Governo di Boris Johnson hanno rivelato: “Le nostre notizie di intelligence sono in linea con quelle degli americani. Putin ha un piano ed è in corso”.

Si pensa, inoltre, che la Russia stia organizzando una guerra lampo contro la capitale ucraina Kiev. Dopo uteriori operazioni di “messinscena” tra truppe ucraine e separatisti nella regione del Donbass, poi, l’intelligence britannica è certa che la Russia procederà a “un’invasione su larga scala”: “Ci aspettiamo un’operazione d’avvio per cercare di defenestrare il governo a Kiev. I russi hanno posizionato missili da crociera per espugnare la capitale”.