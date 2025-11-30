Ucraina e Stati Uniti: ultime notizie sui negoziati di pace con la Russia

Una delegazione ucraina è attesa negli Stati Uniti per avviare colloqui di pace, mentre il governo di Kyiv affronta pressioni crescenti sia dal fronte militare che politico. La situazione sul campo è tesa: le forze russe hanno intensificato i loro attacchi, puntando in particolare sulla capitale ucraina. Negli ultimi giorni, gli attacchi aerei hanno causato vittime tra la popolazione civile, complicando ulteriormente il contesto delle trattative.

Il momento scelto per questi incontri è carico di significato, visto il recentissimo attacco a un drone che ha colpito la periferia di Kyiv, provocando la morte di un civile e ferendo altre undici persone. Inoltre, l’intelligence ucraina ha riferito di attacchi contro due petroliere nel Mar Nero, considerate responsabili di trasportare petrolio russo sottoposto a sanzioni.

Il contesto delle trattative

In questo clima di tensione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha subito una forte pressione politica. La recente indagine sulla corruzione ha portato alla rimozione del suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, evidenziando le difficoltà interne che Kyiv sta affrontando. Il nuovo capo della delegazione, Rustem Umerov, avrà il compito di rappresentare l’Ucraina nei colloqui con gli ufficiali statunitensi, tra cui il Segretario di Stato Marco Rubio e il rappresentante speciale Steve Witkoff, in un incontro previsto in Florida.

Le proposte degli Stati Uniti

La proposta di pace avanzata da Washington prevede un piano articolato in 28 punti, presentato senza il coinvolgimento dei partner europei di Kyiv. Tra i punti critici si contempla la ritirata delle forze ucraine dalla regione orientale del Donetsk, accompagnata dal riconoscimento da parte degli Stati Uniti delle regioni di Luhansk e Donetsk, oltre alla Crimea, come territori russi. Questa posizione ha suscitato forti critiche da parte di Kyiv e delle capitali europee, portando gli Stati Uniti a rivedere il documento, anche se i dettagli attuali rimangono poco chiari.

La risposta della Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia interromperà le ostilità se l’Ucraina accetterà di ritirarsi dai territori da lui reclamati. Durante una conferenza stampa a Bishkek, in Kirghizistan, Putin non ha specificato se questo si riferisse esclusivamente alle regioni di Donetsk e Luhansk o se includesse anche le province di Kherson e Zaporizhia. Per il Cremlino, il riconoscimento di queste aree come parte della Russia rappresenta uno dei punti fondamentali nelle trattative con Washington.

Le implicazioni politiche

Le dichiarazioni di Putin e l’attuale scenario bellico pongono un’enorme pressione su Zelensky e sul suo governo, che devono navigare tra le aspettative interne ed esterne. La situazione è ulteriormente complicata dalle recenti accuse di corruzione che hanno colpito l’amministrazione, creando un clima di sfiducia tra la popolazione e i partner internazionali. La capacità di Zelensky di mantenere una posizione forte nei colloqui di pace potrebbe dipendere non solo dai risultati delle discussioni con gli Stati Uniti, ma anche dalla sua abilità di ripristinare la fiducia del pubblico nella leadership ucraina.

Con i rappresentanti ucraini che si preparano per questo incontro cruciale negli Stati Uniti, il futuro della pace e della stabilità in Ucraina rimane incerto. Con le forze russe in avanzamento e una crescente pressione interna, il governo di Kyiv affronta sfide significative mentre cerca di trovare una soluzione politica al conflitto in corso.