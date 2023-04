Ucraina, esplosione tra i cieli di Kiev: "Satellite caduto sulla terra"

Dall’Ucraina arriva la notizia di un’esplosione tra i cieli di Kiev, riconducibile alla caduta di un satellite sulla Terra. Ma la Nasa smentisce.

Esplosione a Kiev: potrebbe essere un satellite in caduta

Nella tarda serata di mercoledì 19 aprile, il cielo di Kiev è stato teatro di un bagliore luminoso improvviso, seguito da una forte esplosione. Dalle immagini e le riprese fatte dai testimoni si intuisce che non si tratterebbe dell’ennesimo missile russo, bensì di un oggetto volante.

Nello specifico, per le forze militari ucraine potrebbe trattarsi della caduta sulla Terra di un satellite della Nasa. Ma l’ente americano non ha fatto attendere la propria risposta, smentendo in tronco queste ipotesi: «Quando c’è stato quel bagliore il nostro era ancora in orbita».

Di che satellite si tratta? La spiegazione della Nasa

Bisogna partire dicendo che l’ipotesi della Difesa ucraina non era infondata: infatti, l’agenzia spaziale statunitense aveva annunciato all’inizio della settimana che il satellite Rhessi, del peso di circa 300 kg, sarebbe tornato nell’atmosfera proprio mercoledì.

Nonostante questo, la Nasa ha frenato, affermando che il suo satellite non era ancora entrato nell’atmosfera al momento del lampo di luce visto sopra a Kiev. E ha aggiunto: «Nessun altro satellite della Nasa è rientrato nell’atmosfera prima di oggi».