Ucraina, missione per la Pace del Festival della Canzone Cristiana

Irpin, 3 giu. (askanews) – Come da programma, la missione cristiana per la Pace in Ucraina del Festival della Canzone Cristiana, il cui Direttore artistico è Fabrizio Venturi, ha raggiunto Irpin, città che è stata distrutta dagli attacchi delle forze russe e che dista 7 chilometri da Kiev.

Si è trattato di una tappa importante prima di raggiungere Kiev e partecipare alla giornata celebrativa per ricordare la nascita della Repubblica Italiana nel rifugio dell’Hotel Intercontinental.

Fabrizio Venturi ha incontrato il Sindaco Oleksandr Markushin, a cui ha detto: “È toccante vedere la grande voglia di vita che vi ha dato l’impulso per ricostruire la città in poco tempo. In una guerra non c’è che vince e non c’è che perde: con la guerra è l’essere umano che perde. Vedere un Sindaco che dà così tanto amore ai suoi cittadini è davvero emozionante. La invito ufficialmente a Sanremo per la prossima edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024”