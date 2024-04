Ucraina: Pentagono, 'aiuti militari entro pochi giorni dopo firma Biden'

Washington, 24 apr. (Adnkronos) - L’assistenza militare statunitense potrà arrivare in Ucraina entro pochi giorni, una volta che il presidente Joe Biden avrà firmato il disegno di legge sugli aiuti appena approvato dal Senato americano. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il ...

Washington, 24 apr. (Adnkronos) – L’assistenza militare statunitense potrà arrivare in Ucraina entro pochi giorni, una volta che il presidente Joe Biden avrà firmato il disegno di legge sugli aiuti appena approvato dal Senato americano. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder.

"Grazie a organizzazioni come il Security Assistance Group-Ukraine e ai nostri sforzi con alleati e partner internazionali, abbiamo creato una rete logistica molto solida per consentire la consegna di aiuti in Ucraina", ha affermato Ryder.