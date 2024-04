Ucraina: Peskov, 'ci opporremo a sequestro beni russi'

Mosca, 22 apr. (Adnkronos) - Mosca si opporrà all'iniziativa degli Stati Uniti di sequestrare i beni russi. Lo ha detto in una conferenza stampa il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando dell'iniziativa di confisca dei beni russi congelati per il loro trasferimento a K...

Mosca, 22 apr. (Adnkronos) – Mosca si opporrà all'iniziativa degli Stati Uniti di sequestrare i beni russi. Lo ha detto in una conferenza stampa il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando dell'iniziativa di confisca dei beni russi congelati per il loro trasferimento a Kiev. "Siamo molto scettici al riguardo, perché si tratta essenzialmente della distruzione di tutte le basi del sistema economico. Si tratta di un'invasione della proprietà statale, del patrimonio statale e della proprietà privata. In nessun caso ciò dovrebbe essere percepito come un'azione legale – è illegale e, di conseguenza, sarà soggetto ad azioni di ritorsione e procedimenti legali", ha detto il funzionario del Cremlino.

Peskov ha osservato che il processo sarà "molto complesso", ma causerà gravi danni agli interessi economici degli Stati Uniti, se le autorità americane dovessero approvare la legge sui beni russi. "Se tali misure verranno attuate, ovviamente, molti investitori ci penseranno dieci volte prima di fare qualsiasi investimento nell'economia americana o di immagazzinarvi i propri beni", ha detto il funzionario del Cremlino.