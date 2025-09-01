Ucraina, ucciso ex presidente del Parlamento Andriy Parubiy: fermato un sospettato

Le autorità ucraine hanno arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell’omicidio di Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento ucraino. L’indagine è ancora in corso, mentre la polizia cerca di chiarire i motivi dietro l’uccisione e la possibile rete di complici. La notizia ha scosso il Paese, dove Parubiy era considerato una figura politica di rilievo e un simbolo del Parlamento ucraino degli ultimi anni.

Parubiy, figura di rilievo della politica ucraina dagli inizi degli anni Duemila, aveva avuto un ruolo centrale durante la rivoluzione del 2014, nota come Euromaidan, e aveva guidato il parlamento tra il 2016 e il 2019 sotto il governo di Petro Poroshenko, continuando poi a ricoprire incarichi parlamentari fino agli ultimi anni.

Le prime indagini indicano che l’omicidio di Parubiy è stato preparato con precisione: i movimenti e il percorso del politico sono stati studiati attentamente, e l’aggressore aveva predisposto un piano di fuga.

“Ringrazio le forze dell’ordine per il loro lavoro rapido e coordinato. Tutte le circostanze di questo orribile omicidio devono essere scoperte”, ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social.

Le autorità ucraine hanno annunciato l’arresto di un individuo sospettato di aver ucciso Andriy Parubiy, ex presidente del parlamento ucraino. Il parlamentare 54enne era stato colpito a colpi d’arma da fuoco sabato mattina per strada a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, da un aggressore travestito da corriere.

La vicenda aveva immediatamente scatenato una vasta caccia all’uomo. Secondo quanto riportato dal ministro dell’Interno Igor Klymenko, l’arresto è avvenuto nella regione occidentale di Khmelnytskyi, mentre il sospettato è stato sottoposto a interrogatorio e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire le circostanze dell’omicidio.