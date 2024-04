Ucraina: Zelensky, 'approvazione aiuti rafforza ruolo Usa come faro democrazia'

Ucraina: Zelensky, 'approvazione aiuti rafforza ruolo Usa come faro demo...

Kiev, 24 apr. (Adnkronos) – Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Senato degli Stati Uniti per l'approvazione degli aiuti all'Ucraina. "Grazie al leader della maggioranza Chuck Schumer e al leader repubblicano Mitch McConnell per la loro forte leadership nel portare avanti questo disegno di legge bipartisan, e a tutti i senatori statunitensi di entrambi i partiti che hanno votato a favore", ha scritto il presidente sul suo canale Telegram. "Questo voto rafforza il ruolo dell'America come faro della democrazia e leader del mondo libero".

"Sono anche grato a tutti gli americani che continuano a sostenere l'Ucraina e si rendono conto che il significato storico di questo disegno di legge va oltre la politica. Apprezzo anche il sostegno del presidente Biden e attendo con ansia la rapida firma del disegno di legge e la consegna del prossimo pacchetto di misure aiuti militari", ha aggiunto Zelensky, sottolineando che "le capacità a lungo raggio dell'Ucraina, l'artiglieria e la difesa antiaerea sono strumenti estremamente importanti per il rapido ripristino di una pace giusta".