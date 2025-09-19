Il sinistro si è verificato questa mattina, intorno alle ore 8.00, tra Buja e Treppo Grande.

Incubo questa mattina per un gruppo di bambini a bordo di uno scuolabus in provincia di Udine. Il mezzo si è ribaltato dopo lo scontro con un’auto, ci sono cinque feriti.

Udine, incidente stradale: scuolabus si ribalta dopo scontro con un’auto

Mattina da incubo per 23 bambini e 3 adulti a bordo di uno scuolabus in Fruli Venezia Giulia.

Il mezzo si è infatti ribaltato dopo essersi scontrato con un’auto tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. L’incidente si è verificato intorno alle ore 8.00, ma ancora è da chiarire l’esatta dinamica. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità.

Udine: incidente scuolabus, cinque feriti

Poteva essere una tragedia, invece fortunatamente non si registrano né vittime né feriti gravi dopo il ribaltamento dello scuolabus in provincia di Udine questa mattina presto. A bordo c’erano 26 persone, 3 adulti e 23 bambini. Ricoverati i tre adulti in codice giallo, mentre due bambini hanno riportato lievi ferite da codice verde. Sul posto sono giunti anche i genitori che si sono presi cura degli altri bambini illesi ma ovviamente spaventati per quanto accaduto. Sono in corso le indagini al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.