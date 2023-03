Ue: Donzelli (Fdi), 'opposizioni così unite che hanno presentato 4 risoluzioni'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Come centrodestra "andremo a votare una risoluzione, voi dell'opposizione siete così uniti che ne avete presentate 4 perché non avete nulla in comune tra di voi", ha detto in Aula il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto ...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Come centrodestra "andremo a votare una risoluzione, voi dell'opposizione siete così uniti che ne avete presentate 4 perché non avete nulla in comune tra di voi", ha detto in Aula il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. "Il centrodestra non fugge davanti alle responsabilità che ha davanti al mondo intero", ha sottolineato l'esponente di Fratelli d'Italia.