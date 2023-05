Ue: Gasparri, 'governo fermi nomina Di Maio, stop disastri grillini'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Le politiche dei grillini sono state fallimentari. Alcuni, tra cui Di Maio, festeggiavano l’abolizione della povertà, ma credo si riferissero alla loro. Questa mattina ho partecipato alla Commissione Affari esteri e difesa dove ho ribadito la necessità di votare la mia risoluzione per far esprimere i rappresentanti del governo italiano affinché non si proceda con la nomina di Di Maio a inviato dell’Ue nel Golfo". Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) a L’Aria che Tira su La7.

"Dopodiché – ha proseguito l'azzurro – io penso che il governo stia andando nella giusta direzione nonostante ci sia l’inflazione, una guerra in Ucraina, una pandemia alle spalle, e tante altre situazioni che il governo sta affrontando con impegno e determinazione. Con la legge di stabilità sono stati stanziati 21 miliardi di euro per affrontate il caro energia e aiutare i cittadini italiani in difficoltà. Stiamo attuando le giuste misure per uscire da una situazione disastrosa, purtroppo, ereditata anche dalle precedenti politiche catastrofiche di Conte e dei grillini”.