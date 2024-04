Ue: Renzi, 'oggi tutti draghiani, non era lo stesso quando mandammo a casa Conte'

Roma, 19 apr (Adnkronos) - "Oggi sono tutti draghiani. E la cosa mi fa piacere. Non c’era lo stesso clima quando nel gennaio 2021 decidemmo di aprire la crisi per mandare a casa Giuseppe Conte. Allora ci definivano irresponsabili. Oggi qualcuno ha capito che irresponsabile sarebbe stato c...

Roma, 19 apr (Adnkronos) – "Oggi sono tutti draghiani. E la cosa mi fa piacere. Non c’era lo stesso clima quando nel gennaio 2021 decidemmo di aprire la crisi per mandare a casa Giuseppe Conte. Allora ci definivano irresponsabili. Oggi qualcuno ha capito che irresponsabile sarebbe stato continuare a far finta di nulla come del resto chiedeva il 90% della classe dirigente del Paese". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.

"Avere il coraggio di andare controcorrente. E in un tempo in cui la paura porta in tanti a rinchiudersi nei propri confini e mandare messaggi sovranisti, l’idea della lista Stati Uniti d'Europa è l’unica vera novità delle prossime europee", scrive tra l'altro il leader di Iv.