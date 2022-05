Ue verso il taglio delle stime di crescita: l’Italia perde circa 1,5% del Pil

Lunedì attese le nuove stime di crescita. Nel 2022 Pil Eurozona al 2,7%, inflazione al 6,1% a causa delle crisi ucraina

La Commissione europea si appresta a rivedere le previsioni di crescita dell’Eurozona per il 2022, con un taglio generalizzato all‘ultima previsione del PIL di febbraio. A pesare la crisi ucraina.

Ue, taglio stime crescita Pil

Il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni lo aveva in un certo senso già annunciato affermando più volte come le prospettive di crescita del 4% per l’intera zona euro prefigurate a febbraio fossero ormai “fuori portata“-

In base a quanto scrive oggi l’ansa, la Commissione europea si appresta a rivedere le stime di crescita dell’Eurozona per il 2022, con un taglio generalizzato rispetto alla sua ultima previsione sul Pil di febbraio, che si attestava al 4%.

L’Italia dovrebbe perdere un punto e mezzo di Pl

“Nelle nuove previsioni economiche di primavera che Bruxelles presenterà lunedì l’Italia dovrebbe perdere circa un punto e mezzo di Pil rispetto al 4,1% prospettato a febbraio” afferma l’agenzia. A pesare sulla crescita dell’intera zona euro è ovviamente soprattutto l’impatto economico della guerra in Ucraina.

Inflazione volerà al 6,1%

Da quanto riferisce Bloomberg – che cita la bozza delle previsioni di primavera – “La Commissione europea annuncerà il taglio delle stime di crescita dell’Eurozona per il 2022 dal 4% atteso a febbraio al 2,7%.

L’inflazione volerà invece al 6,1%, contro il 3,5% previsto nelle stime invernali. A incidere sul taglio del Pil e la fiammata dei prezzi “l’invasione russa dell’Ucraina e le sanzioni imposte a Mosca” che insieme “hanno oscurato le prospettive per l’economia globale”.