La puntata di Uomini e Donne del 28 maggio si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Al centro della scena torna la storica rivalità di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti, che questa volta si arricchisce di un momento inaspettato: un gesto significativo tra Gianni e la sua partner di ballo, Francesca Tocca, che cattura l’attenzione di tutti.

UeD, una nuova sfida tra Giuseppe e Gianni Sperti

In attesa della scelta finale di Gianmarco Steri, nella puntata di mercoledì 28 maggio Uomini e Donne ha visto tornare al centro dello studio Giuseppe e Rosanna. Usciti insieme dal programma, hanno raccontato la loro intensa esperienza: Giuseppe ha definito Rosanna una donna speciale che ha aspettato per 54 anni, paragonando le sue emozioni a un “Etna in eruzione”. Rosanna ha condiviso i momenti di vita quotidiana trascorsi insieme, sperando che questa felicità continui a lungo, e ha concluso con una lettera che ripercorre la loro storia d’amore.

La nuova puntata del programma è iniziata con una serie di sfide di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe. Dopo le prove di resistenza e flessioni, seguite da diversi balli, i due protagonisti si sono ritrovati nuovamente al centro dello studio per l’ultimo confronto.

UeD, il clamoroso gesto di Gianni Sperti e Francesca Tocca alla fine del ballo

A rompere il ghiaccio è stato Giuseppe, che, accompagnato dalla sua dama, si è esibito sulle note di “Great Balls of Fire” di Jerry Lee Lewis. Successivamente è stato il turno di Gianni Sperti, che insieme a Francesca Tocca ha presentato un intenso tango concluso con un bacio appassionato.

Tina Cipollari ha chiesto ironicamente se il bacio fosse previsto nel ballo, e Maria De Filippi ha subito risposto che sì, ma non doveva essere troppo lungo, trattandosi di un gesto d’affetto tra loro. Gianni, scherzando, ha detto che il bacio non era venuto come voleva e ha chiesto se potevano rifare il finale. Successivamente, ha ringraziato Giuseppe per avergli concesso l’opportunità di tornare in sala prove e di cimentarsi nuovamente nel ballo dopo tanto tempo.