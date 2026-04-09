Le recenti indiscrezioni emerse attorno al percorso di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca hanno riportato l’attenzione su una possibile frequentazione tra i due già durante la permanenza della tronista a Uomini e Donne. Alcune segnalazioni riferiscono infatti di presunti incontri a Roma e di atteggiamenti confidenziali tra i due. La replica dei diretti interessati non si è fatta attendere.

Segnalazioni e indiscrezioni sul percorso di Sara e Alessio a Uomini e Donne

Una nuova voce circolata nelle ultime ore ha riacceso l’attenzione sul percorso televisivo di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca a Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da un utente e condiviso all’attenzione di Lorenzo Pugnaloni, i due si sarebbero frequentati anche prima della scelta finale, sollevando dubbi sulla trasparenza del loro rapporto durante il trono.

La segnalazione sostiene infatti che i due sarebbero stati visti più volte insieme a Roma, in momenti di socialità come aperitivi, con comportamenti descritti come molto ravvicinati. In particolare, il testimone afferma: “Mentre lei era sul trono, ho visto Sara e Alessio insieme al centro di Roma a fare aperitivo più di una volta” e aggiunge che tra loro ci sarebbero stati “atteggiamenti piuttosto intimi, erano vicini, ci sono stati abbracci e baci e questo è successo più di una volta”. Queste dichiarazioni hanno alimentato ulteriori perplessità sul percorso della tronista, già oggetto di discussione per alcune dinamiche interne al programma e per i sospetti avanzati anche da altri corteggiatori.

UeD, colpo di scena su Sara e Alessio: la segnalazione e la replica dell’ex corteggiatore

Di fronte alle insinuazioni, la coppia ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la propria posizione, scegliendo i social come canale per replicare. Alessio Rubeca ha condiviso un audio di una telefonata con il presunto segnalatore, durante la quale ha chiesto spiegazioni rispetto alle affermazioni diffuse. Nel confronto, l’ex corteggiatore contesta la segnalazione, ritenendo tali ricostruzioni infondate e chiedendo il motivo della diffusione della segnalazione. Alla domanda, l’interlocutore avrebbe risposto in modo sintetico con un “Eh…Ci sta”, senza fornire ulteriori dettagli.

Nonostante il chiarimento, la conversazione non sembra aver dissipato completamente i dubbi, lasciando ancora aperte diverse interpretazioni sulla reale natura del rapporto tra i due durante il programma e alimentando il dibattito tra gli spettatori.