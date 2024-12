Vari Stati americani sono diventati un punto di interesse, con frequenti avvistamenti misteriosi nel cielo da parte dei residenti. Le aree maggiormente coinvolte includono New Jersey, New York, Pennsylvania, Maryland e Connecticut. La preoccupazione tra i cittadini è in aumento, spingendo molti a chiedere alle autorità indagini per chiarire la natura del fenomeno. L’allarme Ufo è alto e il presidente Trump interviene.

Avvistamenti Ufo in America e in Europa?

Da oltre un mese, gli avvistamenti di intensi bagliori luminosi e presunti droni si stanno moltiplicando non solo negli Stati Uniti, ma anche in paesi come Russia, Giappone, India, Brasile, Germania e Gran Bretagna.

Le agenzie di intelligence e sicurezza nazionale si stanno attivando su questo fenomeno. Recentemente, anche il Parlamento Europeo è stato coinvolto, con circa una quindicina di ufologi che hanno sollecitato l’Europarlamento a istituire indagini comuni, finanziare la ricerca e promuovere lo scambio internazionale di informazioni.

Alcuni video pubblicati sui social mostrano una scia luminoso che vola nel cielo sopra il New Jersey, mentre si sentono colpi provenire da terra, come se qualcuno stesse cercando di abbattere l’oggetto volante. Tuttavia, questi filmati non sono ancora verificabili e si aspettano conferme ufficiali da parte delle autorità statunitensi.

Avvistamenti Ufo in America: Trump interviene

“Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli“, ha dichiarato Trump sul social network Truth.

La tensione sull’argomento in America è alta. È certo che non si tratti di droni militari, come confermato da un portavoce del Pentagono. Nessuno dei più di 11.000 droni in dotazione all’esercito, marina e aviazione degli USA è stato coinvolto in questi avvistamenti.

Stando alle segnalazioni ricevute, il senatore Andy Kim ha riferito che i droni si comportano in modo anomalo, spegnendo le luci quando un elicottero si avvicina. Sebbene le autorità al momento non segnalino minacce, cresce la richiesta dei cittadini di una spiegazione definitiva su quanto sta accadendo.