Nel Regno Unito, una donna uccide il marito 80enne versandogli acqua bollente zuccherata addosso dopo aver scoperto gli abusi sui figli.

Donna uccide il marito versandogli acqua bollente zuccherata addosso mentre dorme. Il gesto estremo, denunciato nel Regno Unito, è stato compiuto nel momento in cui l’omicida ha scoperto che l’uomo aveva abusato sessualmente di figli quando erano piccoli.

Uk, donna uccide il marito versandogli addosso acqua bollente zuccherata: aveva abusato dei figli

Corinne Smith, 59 anni, ha ucciso suo marito Michael Baines, 80 anni, gettandogli dell’acqua zuccherata bollente addosso mentre dormiva e provocandogli ustioni sul 36% del corpo. La donna ha compiuto l’atroce gesto quando la figlia Corinna le ha raccontato che l’uomo aveva abusato sessualmente di lei e del fratello quando erano piccoli. Compiuto l’omicidio, la 59enne ha parlato con un vicino e, facendo riferimento al marito, ha affermato: “Penso di averlo ucciso”.

La drammatica circostanza si è verificata in Gran Bretagna nel luglio 2020. A proposito della decisione di Corinne Smith di versare acqua bollente zuccherata addosso al coniuge, i pubblici ministeri britannici hanno spiegato che la scelta di aggiungere lo zucchero all’acqua ha reso il liquido “più viscoso, più denso e più appiccicoso in modo che rimanga sulla pelle e causi maggiori danni, che è esattamente quello che ha fatto”.

Al termine del processo, concluso lo scorso venerdì 26 agosto, la Smith è stata dichiarata colpevole ed è stata condannata all’ergastolo con un minimo di 12 anni da scontare in carcere dalla Chester Crown Court.

Condanna e accuse di violenza sessuale su minori

Secondo le testimonianze fornite dalla figlia di Corinne Smith, la 59enne avrebbe appreso delle accuse “devastanti” di violenza sessuale sui bambini compiute “per molti anni” dal marito il 13 luglio 2020. In un momento di difficoltà, infatti, la figlia della Smith avrebbe detto alla madre che il pare era un “pedofilo”. Inoltre, è emerso che il figlio della donna e del marito Michael Baines, Craig Baines, si è tragicamente suicidato all’età di 25 anni nel 2007, probabilmente non riuscendo a superare i traumi legati agli abusi subiti.

La 59enne è stata condannata a 12 anni in quanto, come affermato dal giudice Yip, l’imputata non aveva intenzione di uccidere ma di causare gravi danni e sofferenze al coniuge.