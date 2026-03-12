Ultima traccia di Elena Rebeca Burcioiu: chiamata interrotta con un uomo su una BMW

La telefonata interrotta mentre la giovane era in auto con un uomo è l'ultima traccia di Elena Rebeca Burcioiu: gli elementi rinvenuti sulla statale 16 e le testimonianze accendono i sospetti su una possibile rete di sfruttamento

La scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, una giovane di 21 anni di origine rumena, ha mobilitato le forze dell’ordine dopo che non si hanno più notizie di lei dal 2 marzo. Secondo le ricostruzioni, la ragazza era salita come passeggera su una BMW guidata da un uomo di circa 25 anni su una strada che collega Foggia a San Severo. Le indagini cercano di ricomporre gli ultimi istanti prima della sparizione, partendo da una telefonata interrotta che costituisce oggi la traccia più rilevante.

La giovane, arrivata in provincia di Foggia circa tre mesi prima insieme a una connazionale di 38 anni, aveva alternato lavori nei campi a prestazioni sessuali per mancanza di un reddito stabile. Gli investigatori stanno esaminando ogni elemento materiale e testimoniale: dal cellulare ritrovato sul ciglio della statale 16 al giubbotto bianco recuperato nei pressi di Borgo La Rocca. Ogni dettaglio viene analizzato per comprendere se ci siano responsabilità di terzi o dinamiche di sfruttamento.

L’ultima conversazione e la BMW

Secondo i racconti raccolti, l’evento che precede la scomparsa è una chiamata avvenuta mentre la ragazza era sul sedile del passeggero di una BMW. L’incontro avrebbe avuto inizio intorno alle 11, con un accordo per una breve prestazione che, secondo quanto riferito, si sarebbe poi trasformato in un appuntamento più lungo in cambio di un compenso aggiuntivo. A un certo punto la comunicazione si sarebbe interrotta bruscamente, lasciando l’amica di Elena Rebeca nell’incertezza. Questo episodio telefonico è ora al centro delle verifiche degli inquirenti, che cercano di identificare il conducente e ricostruire gli spostamenti dell’auto.

Il racconto dell’amica

La donna di 38 anni che era con lei ha fornito agli investigatori un quadro della serata e delle preoccupazioni precedenti: entrambe avevano iniziato a prostituirsi per la mancanza di uno stipendio regolare dopo varie esperienze di lavoro nei campi della provincia di Barletta-Andria-Trani. L’amica sostiene che nei giorni antecedenti alla scomparsa un uomo straniero le avrebbe importunate. Durante la chiamata conclusiva, la 21enne avrebbe rassicurato dicendo: “Ci siamo spostati, c’era un camion”, prima che la linea cadesse senza spiegazioni.

Ritrovamenti sul territorio e attività di ricerca

Gli elementi materiali trovati lungo la statale 16 sono stati inviati ai laboratori per esami più approfonditi: il cellulare della ragazza e un giubbotto di pelliccia bianca sono stati recuperati nei pressi di Borgo La Rocca. Le squadre di soccorso hanno impiegato un cane molecolare e un drone per controllare le campagne circostanti, setacciando casolari abbandonati e aree isolate. Nonostante questi sforzi, al momento non è stata individuata la giovane. Le forze dell’ordine stanno inoltre acquisendo riprese e possibili telecamere che possano aver ripreso la BMW o i suoi spostamenti.

Testimonianze e piste investigative

Oltre ai riscontri tecnici, gli investigatori stanno valutando diverse deposizioni raccolte sul territorio. Alcune donne che si prostituiscono lungo la statale hanno riferito di una ragazza spaventata, spesso in lacrime, che non avrebbe voluto esercitare quella attività: queste segnalazioni alimentano l’ipotesi di una possibile pressione esterna o di un giro organizzato. Tra le accuse ricorrenti vi è anche quella di gruppi che imporrebbero condizioni economiche molto rigide, con cifre come 150 euro per tre giorni citate dalle testimoni.

Ipotesi di sfruttamento e prossimi sviluppi

Gli elementi raccolti finora spingono gli inquirenti a considerare anche la pista dello sfruttamento della prostituzione, oltre a quella di una possibile aggressione o allontanamento volontario. Il contesto in cui le due donne si trovavano — arrivo in Italia senza familiari di riferimento e lavori precari nei campi — è valutato come fattore di vulnerabilità. Le autorità hanno esteso le ricerche a casolari e aree rurali e invitano chiunque abbia visto una BMW sospetta o conosca dettagli utili a farsi avanti.

Chiunque disponga di informazioni può contattare le forze dell’ordine per contribuire alle indagini su Elena Rebeca Burcioiu. Le attività proseguiranno con l’analisi tecnica degli oggetti ritrovati e l’approfondimento delle testimonianze per chiarire il destino della giovane e individuare eventuali responsabilità penali.