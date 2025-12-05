Ultimi giorni per il pagamento della rottamazione-quater

Il termine per il pagamento della rata della rottamazione-quater si avvicina rapidamente. La scadenza originale era fissata al 30 novembre, ma grazie a una tolleranza di cinque giorni, i contribuenti hanno tempo fino al 9 dicembre per effettuare il versamento. Questo periodo di grazia è previsto dalla legge e si applica anche quando le scadenze coincidono con giorni festivi.

È cruciale tenere a mente che il rispetto di questa scadenza è essenziale per mantenere i benefici della definizione agevolata. Il mancato pagamento o il versamento di somme parziali comporterà la perdita di tali vantaggi e i pagamenti già effettuati verranno considerati solo come un acconto sui debiti residui.

Modalità di pagamento disponibili

I contribuenti possono scegliere tra diverse modalità per effettuare il pagamento. È possibile recarsi presso una banca, un ufficio postale, o anche in tabaccherie e ricevitorie autorizzate. Inoltre, i pagamenti possono essere effettuati presso gli sportelli bancomat (ATM) abilitati e utilizzando i servizi online delle banche e di Poste Italiane.

Opzioni telematiche

Per chi preferisce le modalità digitali, è disponibile il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e l’app Equiclick, che consentono di gestire i pagamenti comodamente da casa. In alternativa, si può prenotare un appuntamento presso gli sportelli dell’Agenzia per effettuare il pagamento direttamente.

Documentazione necessaria

Per procedere con il pagamento, i contribuenti devono utilizzare i moduli allegati alla comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi avesse smarrito tali documenti può scaricare una copia dall’area riservata del sito ufficiale o richiederne una via email, presentando un documento di riconoscimento.

Dettagli per i riammessi

I contribuenti che sono stati riammessi alla definizione agevolata possono trovarsi in una situazione diversa. Questi sono tenuti a versare la seconda rata prevista dal nuovo piano di pagamenti. È importante notare che anche per loro valgono le stesse scadenze e modalità di pagamento.

Benefici della rottamazione-quater

La rottamazione-quater offre un’opportunità significativa per chi ha debiti contratti fino al 30, consentendo di pagare solo il capitale e le spese di notifica, escludendo sanzioni, interessi di mora e aggio. Questa misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e rappresenta un valido strumento per la regolarizzazione dei debiti.

Inoltre, la Legge n. 15/2025 ha previsto la possibilità di riammissione per coloro che non sono riusciti a rispettare i pagamenti richiesti. I contribuenti decaduti hanno tempo fino al 30 per richiedere la riammissione e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 o in un massimo di dieci rate.

In conclusione, è fondamentale che i contribuenti prestino attenzione a queste scadenze e modalità di pagamento per non perdere i vantaggi offerti dalla rottamazione-quater. Rispettare le scadenze non solo garantisce la conservazione dei benefici, ma consente anche di affrontare in modo più sereno la propria situazione fiscale.