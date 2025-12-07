Un concerto di Capodanno in piazza Duomo a Milano sarebbe stato insensato

Durante l’accensione dell’albero di Natale avvenuta ieri pomeriggio, Milano ha visto una vasta affluenza di pubblico in piazza Duomo e nelle vie circostanti. Questa situazione ha provocato notevoli ingorghi e ha reso difficile per i cittadini lasciare l’area, che è attualmente occupata da strutture per i prossimi Giochi Olimpici.

Il sindaco della città, Giuseppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia di premiazione degli Ambrogini d’Oro, esprimendo preoccupazione per il traffico e l’organizzazione della piazza.

“È stata una vera follia pensare di poter organizzare un concerto di fine anno in quel luogo”, ha affermato, sottolineando la necessità di una riflessione seria su tale evento.

La cerimonia degli Ambrogini d’Oro

La cerimonia di premiazione degli Ambrogini d’Oro si è svolta al teatro Dal Verme, dove il sindaco e la presidente del Consiglio comunale, Irene Buscemi, hanno conferito riconoscimenti a 42 personalità e organizzazioni che si sono distinte per il loro contributo alla comunità milanese. Sala ha colto l’occasione per riflettere sul periodo attuale, definendolo caratterizzato da un crescente disimpegno sociale e da una preoccupante astensione dalle attività civiche.

Un riconoscimento speciale

Particolarmente emozionante è stata la standing ovation riservata al poliziotto Di Martino, che ha subito un attacco mentre cercava di fermare un aggressore alla stazione di Lambrate. Questo gesto di apprezzamento da parte del pubblico ha messo in luce l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e il coraggio dimostrato dai loro membri.

Le dichiarazioni del sindaco

In merito alla situazione in piazza Duomo, Sala ha ribadito la necessità di un dialogo continuo con le autorità competenti, come il prefetto e il questore, per garantire la sicurezza e il buon andamento degli eventi pubblici. “Dobbiamo essere estremamente attenti e considerare ogni aspetto prima di prendere decisioni che riguardano la sicurezza dei cittadini e dei turisti”, ha concluso.

La proposta di organizzare un concerto di Capodanno in piazza Duomo, che solitamente attira migliaia di persone, è quindi messa in discussione. Sala ha espresso il desiderio di realizzare un evento simile in futuro, ma ha sottolineato che è fondamentale valutare le condizioni pratiche e di sicurezza prima di procedere.

Il contesto sociale e le manifestazioni a Milano

Oltre ai festeggiamenti natalizi, Milano sta vivendo anche momenti di protesta. Nella stessa giornata, si è tenuta una manifestazione in piazza della Scala, organizzata da centri sociali e sindacati, contro alcuni eventi pubblici. I partecipanti hanno voluto far sentire la loro voce su temi di rilevanza sociale e politica, evidenziando la complessità del momento attuale.

Impegno civico e riconoscimenti

Durante la cerimonia, il capogruppo dei Verdi, Tommaso Gorini, ha indossato una maglietta commemorativa per ricordare Ramy Elgaml, un giovane del quartiere Corvetto tragicamente scomparso. Questo gesto ha richiamato l’attenzione su questioni di giustizia sociale e diritti civili, sottolineando l’importanza di un impegno costante da parte della comunità per affrontare le sfide del presente.

In conclusione, il dibattito su eventi pubblici come concerti e celebrazioni in piazza Duomo è solo un riflesso delle dinamiche più ampie che caratterizzano Milano in questo periodo, dove si intrecciano sicurezza, cultura e impegno civico.