Un episodio toccante durante "Affari Tuoi": il numero legato alla sorella scomparsa a causa della leucemia porta a una vittoria di 100mila euro. La reazione di Stefano De Martino è carica di emozione.

Luca, un concorrente del Trentino-Alto Adige, ha partecipato alla puntata di Affari tuoi del 3 ottobre, accompagnato da sua madre Wilma. Durante il gioco, i due hanno evocato il ricordo di Laura, la sorella perduta di Luca a causa della leucemia. Nonostante le proposte del dottore, hanno deciso di mantenere il numero 11, portando a casa una vincita di 100mila euro, suscitando l’emozione di Stefano De Martino.

Soprannominato da De Martino come Russell Crowe e il Gladiatore, Luca ha voluto condividere l’esperienza con la madre, che lavora nel reparto di terapia intensiva neonatale di un ospedale a Bolzano. Il numero 11 ha un significato speciale per lui; lo scorso 11 novembre, ha donato il midollo osseo a Laura nel tentativo di salvarla. Luca ha affermato: «Per me, l’11 rappresenta il cuore, lei è sicuramente qui con noi», mostrando un ciondolo a forma di cuore che porta inciso il numero 11 e la frase: «Insieme possiamo fare grandi cose», un dono di Laura.

De Martino è stato toccato dalla storia e, al momento della vittoria di Luca, ha proclamato: «Insieme faremo grandi cose. Laura aveva ragione, il cuore ha sempre ragione».