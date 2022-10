Un gruppo di democratici chiede a Biden di trattare con Putin ma la lettera viene ritirata: "La devastazione che questa guerra porterà in Ucraina"

Un gruppo di democratici chiede a Joe Biden di trattare con Putin ma la lettera vine ritirata, i 30 firmatari del discusso documento facevano capo alla deputata Alexandria Ocasio-Cortez ma l’iniziativa è stata fermata con una nota della presidente del progressista dei dem alla Camera Usa, Pramila Jayapal.

La lettera è stata ritirata e la proposta a Joe Biden di intavolare dei negoziati di pace e tenere dei colloqui diretti con il suo omologo, il presidente Vladimir Putin, è ormai “lettera morta”.

Chi chiede a Biden di trattare con Putin

Quel documento aveva avuto una genesi controversa: “La lettera era stata redatta alcuni mesi fa ma sfortunatamente è stata diffusa dallo staff senza essere valutata”. Ma cosa aveva chiesto Alexandria Ocasio-Cortez? Sostanzialmente che Biden intavolasse negoziati di pace con Vladimir Putin.

Le rivelazioni del Washington Post

A diffondere quella lettera era stato il Washington Post. Vi si leggeva: “Considerando la devastazione che questa guerra porterà in Ucraina e nel mondo, e il rischio di un’escalation catastrofica, riteniamo che sia nell’interesse dell’Ucraina, degli Stati Uniti e del mondo evitare un conflitto prolungato”. Ecco perché i firmatari chiedevano al presidente Biden di “impegnarsi in vigorosi sforzi diplomatici a sostegno di una soluzione negoziata e di un cessate il fuoco, ed impegnarsi in colloqui diretti con la Russia“.