Questa notte un uomo, trasportato in ospedale con assente stato di lucidità a causa di un abuso di alcol, ha colpito e distrutto una porta in vetro dell’Ospedale di Civitavecchia.

Uomo di 37 anni trasportato all’Ospedale di Civitavecchia

L’uomo di 37 anni, arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia è stato trasportato dal 118 in evidente stato di alterazione. Sul luogo l’uomo ha dato di matto colpendo una porta in vetro d’accesso al pronto soccorso.

Paura all’Ospedale di Civitavecchia dopo il comportamento violento di uomo

Tanta la paura tra il personale sanitario e i degenti in attesa di essere visitati. Tuttavia, subito dopo l’accaduto è stato dato l’allarme alla centrale dei carabinieri più vicina nella zona.

Arrivati sul luogo dell’incidente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Civitavecchia hanno cercato di ristabilire la calma nella sala del pronto soccorso del nosocomio, poi hanno redatto informativa di reato per il 37enne, con l’accusa di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.

La violenza dell’uomo nell’Ospedale di Civitavecchia e il problema dei pronto soccorso in Italia

Scattato l’allarme in Italia in merito ai medici nei pronto soccorso: circa 500 medici in meno in un anno. La crisi d’emergenza in Italia non ha fine e nell’ultimo periodo è diventata ancora più grave, tra camici bianchi che se ne vanno e specializzandi che non vogliono entrare all’interno dei pronto soccorso.