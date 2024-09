Un'altra edizione del dissing di Tony Effe è stata messa online prima di essere poi eliminata.

Prima della messa in onda della versione ufficiale di ‘Chiara’ di Tony Effe, una versione demo della traccia è stata erroneamente caricata sul suo canale YouTube, rimanendo disponibile solo per un brevissimo periodo. Tuttavia, come ben sappiamo, internet non dimentica e conserva tutto. La versione demo del brano presentava la voce naturale di Chiara Ferragni (a differenza della versione ufficiale in cui la voce è distorta e non riconoscibile) e una differente rima riguardo a Leone. Nella versione ufficiale, Tony Effe rappa: “Stai tranquillo non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato Leone ma sei un coniglio”; nella versione non ufficiale, la rima sembrerebbe riferirsi non solo a Fedez, ma anche al loro figlio. La frase recitata da Tony nella demo è: “La vita è corta devi stare tranquillo, tale padre tale figlio: non dovevi chiamarlo Leone, ma coniglio“. L’inclusione della voce di Chiara Ferragni era del tutto non prevista. Questo potrebbe essere il motivo per cui la celebrità si è infastidita e ha risposto sui social media: “Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me ed i miei figli, grazie”. Dovremmo aspettarci che Ferragni non sia più così entusiasta di Effe come lui sostenesse nel suo brano.