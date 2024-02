Università di Torino, molestie

In queste ore stanno facendo il giro del web i racconti delle studentesse dell’Università di Torino. Proprio ieri si è tenuta una manifestazione con l’associazione Non una di meno, proprio vicino all’università. Qui si sono susseguiti i racconti di ragazze che hanno testimoniato di aver subito delle molestie da parte di compagni di studio, di corso, ma anche degli stessi professori.

Molestie a studentesse in università a Torino

Partiti dall’università, i ragazzi che hanno manifestato si sono poi mossi in corteo tra racconti e striscioni. Sicuramente le polemiche non sono mancate e in tanti si sono espressi dopo la manifestazione e le parole delle giovani studentesse di Torino.

Molestie, parla il rettore dell’Università

Anche il rettore dell’università di Torino ha voluto dire la sua in merito a ciò che è accaduto. Stefano Genua ha quindi dimostrato tutto il suo supporto per le ragazze molestate.

Dentro l’università, come in ogni altro ambito del nostro vivere civile, non deve trovare spazio alcuna forma di violenza sulle donne. UniTo unisce la sua voce a quella di studentesse e studenti che questa mattina hanno denunciato episodi che non devono più accadere.

Sono state queste le parole del rettore in merito.